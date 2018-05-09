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«Выпад против России»: Россотрудничество отреагировало на нападение радикалов на Воробьева в Киеве
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    «Выпад против России»: Россотрудничество отреагировало на нападение радикалов на Воробьева в Киеве

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    «Выпад против России»: Россотрудничество отреагировало на нападение радикалов на Воробьева в Киеве

    Киев, 9 мая. Украинские радикалы напали на главу Россотрудничества Константина Воробьева возле дома в центре Киева.

    Ранее сообщалось, что радикалы облили главу Россотрудничества зеленкой, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.

    Заместитель главы Россотрудничества Георгий Мурадов заявил, что нападение украинских радикалов на Воробьева приравнивается к выпаду против России. Он объясняет это тем, что Воробьев является не просто активистом, а представителем России в сфере культуры, гуманитарного сотрудничества, образования.

    «Это не просто выпад против человека, который достойно ведет свою работу длительное время в тяжелейших условиях на Украине. Но это еще и выпад против России в лице высокопоставленного чиновника», — цитирует «Политика Сегодня» собеседника.

    Мурадов отметил, что на нападение на Воробьева нужно отвечать в законной форме. По его словам, «достойный ответ будет найден».

    Автор: Дарья Смолина
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