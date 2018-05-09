«Выпад против России»: Россотрудничество отреагировало на нападение радикалов на Воробьева в Киеве

Киев, 9 мая. Украинские радикалы напали на главу Россотрудничества Константина Воробьева возле дома в центре Киева.

Ранее сообщалось, что радикалы облили главу Россотрудничества зеленкой, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.

Заместитель главы Россотрудничества Георгий Мурадов заявил, что нападение украинских радикалов на Воробьева приравнивается к выпаду против России. Он объясняет это тем, что Воробьев является не просто активистом, а представителем России в сфере культуры, гуманитарного сотрудничества, образования.

«Это не просто выпад против человека, который достойно ведет свою работу длительное время в тяжелейших условиях на Украине. Но это еще и выпад против России в лице высокопоставленного чиновника», — цитирует «Политика Сегодня» собеседника.

Мурадов отметил, что на нападение на Воробьева нужно отвечать в законной форме. По его словам, «достойный ответ будет найден».