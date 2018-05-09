Цивилев с портретом деда принял участие в шествии «Бессмертного полка»



Кемерово, 9 мая. Глава Кемеровской области пронес по улице областной столицы портрет своего деда.

Как сообщает «Газета Кемерова», в ежегодной акции «Бессмертный полк» принял участие врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Он пронес по улицам Кемерова портрет своего деда Семена Ивановича.

В Кемерове продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ранее глава Кемерова Илья Середюк, врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх возложили цветы к Мемориалу Славы.

