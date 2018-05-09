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Цивилев с портретом деда принял участие в шествии «Бессмертного полка»
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    Цивилев с портретом деда принял участие в шествии «Бессмертного полка»

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    Цивилев с портретом деда принял участие в шествии «Бессмертного полка»
    Кемерово, 9 мая. Глава Кемеровской области пронес по улице областной столицы портрет своего деда.

    Как сообщает «Газета Кемерова», в ежегодной акции «Бессмертный полк» принял участие врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Он пронес по улицам Кемерова портрет своего деда Семена Ивановича.

    В Кемерове продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ранее глава Кемерова Илья Середюк, врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх возложили цветы к Мемориалу Славы.
     

    Автор: Софья Куликова
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