В Киеве задержали мужчину с ружьем при попытке примкнуть к «Бессмертному полку»

Киев, 9 мая. В Киеве мужчина попытался пройти с ружьем на акцию «Бессмертный полк», которая стартовала со станции метро «Арсенальная».

Как рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел страны, всего в Киеве задержали пять человек, оружие было у двоих из них. За использование советской символики, запрещенной на Украине, были задержаны семь человек.

Как пишут украинские СМИ, полиция поймала мужчину с ружьем возле метро «Арсенальная». Он попытался пройти на территорию проведения массовых мероприятий. Оружие изъяли, будет назначена экспертиза для установления, является ли оружие огнестрельным.

Напомним, в связи с проведением акции в честь участников Великой Отечественной войны в Киеве усилены меры безопасности.