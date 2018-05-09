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Украина
В Киеве задержали мужчину с ружьем при попытке примкнуть к «Бессмертному полку»
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    В Киеве задержали мужчину с ружьем при попытке примкнуть к «Бессмертному полку»

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    В Киеве задержали мужчину с ружьем при попытке примкнуть к «Бессмертному полку»

    Киев, 9 мая. В Киеве мужчина попытался пройти с ружьем на акцию «Бессмертный полк», которая стартовала со станции метро «Арсенальная».

    Как рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел страны, всего в Киеве задержали пять человек, оружие было у двоих из них. За использование советской символики, запрещенной на Украине, были задержаны семь человек.

    Как пишут украинские СМИ, полиция поймала мужчину с ружьем возле метро «Арсенальная». Он попытался пройти на территорию проведения массовых мероприятий. Оружие изъяли, будет назначена экспертиза для установления, является ли оружие огнестрельным.

    Напомним, в связи с проведением акции в честь участников Великой Отечественной войны в Киеве усилены меры безопасности.

    В Киеве задержали мужчину с ружьем при попытке примкнуть к «Бессмертному полку»

    Автор: Анна Иванова
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