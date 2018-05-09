«Беззаконие и откровенная глупость»: против русских активистов в Латвии начаты массовые репрессии

В рижском районе Иманта на остановке общественного транспорта мужчинами в черной форме и таких же масках, какие, обычно, используют сотрудники полиции безопасности, был схвачен и увезен известный латвийский правозащитник 59-летний Владимир Линдерман, инцидент произошел накануне, 8 мая.

Его соратница Оксана Челышева, ставшая свидетельницей произошедшего, так описала произошедшее на своей странице в Facebook: «Эти люди подъехали к остановке, повалили Линдермана на землю и волоком протащили к минибусу. Внутри сидели еще несколько человек. Все в масках. На автобусе не было идентификации полиции.

По адресу, где он живет, идет обыск. Судя по имеющейся информации, маски-шоу организованы следственной группой по уголовному делу в связи с родительским собранием, которое было организовано РСЛ (Русский союз Латвии организовал 31 марта в Риге Вселатвийское родительское собрание против ликвидации остатков образования на русском языке – прим. ФАН).

Среди свидетелей похищения были и латыши. И люди, и те, кто стоял на остановке, и те, кто подбежали, крича, что надо вызывать полицию, были в шоке. Один сказал: «В 37-м хотя бы ночью забирали. А эти готовы что угодно сделать».

Как видим, задержанием 20 апреля 64-летнего профессора экономики и активиста Русского союза Латвии Александра Гапоненко, заключенного на два месяца в Рижскую центральную тюрьму, дело не закончилось.

Против организаторов и участников вселатвийского родительского собрания возбуждены уголовные дела за преступления, связанные с деятельностью против государства. Так, лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок (доктор экономики, трижды избиралась евродепутатом — прим. ФАН) является подозреваемой.

Она, в отличие от устроенного маски-шоу с Линдерманом и Гапоненко, была вызвана по телефону на беседу в полицию безопасности 8 мая, в свой день рождения, в 10 утра.

Однако Татьяна Аркадьевна объяснила звонившему инспектору спецслужбы, что 8 мая, в день разгрома фашизма и памяти жертв Второй Мировой войны, уже приглашена на другое утреннее мероприятие — церемонию возложения цветов у мемориала на братской могиле в Юрмале.

Тогда инспектор Булс предложил встретиться 9 мая (рабочий день в Латвии — прим. ФАН). Жданок объяснила ему, что по традиции она уже несколько последних лет отмечает День Победы в Даугавпилсе, что в 223 км от Риги, и поэтому рано утром во вторник собирается направиться именно туда. В конце концов, удалось перенести беседу в полиции безопасности на утро 11 мая.

Кроме того, против двух активисток Русского союза Латвии также возбуждены уголовные дела за их выступления на вселатвийском родительском собрании о тех сложностях в обучении на неродном языке, с которыми сталкиваются их собственные дети.

«Правящие политики Латвии продолжают совершать хаотичные, глупые по сути и антизаконные по форме действия, — говорится в заявлении Русского союза Латвии. — Репрессивные действия в отношении нашей партии, наших товарищей, а теперь и лидера были развернуты после того, как по нашему призыву 1 мая на первомайскую манифестацию вышли 10 тысяч человек. Прежняя тактика замалчивания протестов перестала работать…

Теперь очередь дошла до лидера партии, которая открыла собрание 31 марта концептуальным докладом по материалам финского ученого Тове Скутнаб-Кангас. В своем выступлении Татьяна Жданок рассказала об общих приемах, при помощи которых власти несвободных стран ассимилируют языковые меньшинства. В частности, власти применяют приемы глорификации правящей культуры и уничижения культуры национального меньшинства.