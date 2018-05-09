Семь человек поплатились за использование советской символики на Украине

Киев, 9 мая. Семь человек были задержаны на Украине в среду за использование советской символики во время акций ко Дню Победы.

Об этом рассказали в микроблоге Twitter министерства внутренних дел страны. Отмечается, что на 11.00 семь человек задержаны на Украине за использование запрещенной символики «коммунистического тоталитарного режима».

Напомним, 9 мая также протестующие против «Бессмертного полка» в Киеве вооружились портретами героев World of Warcraft. Они выстроились вдоль улицы, по которой шагают участники акции в память погибших в Великой Отечественной войне.

Напомним, на Украине с мая 2015 года действует закон, согласно которому запрещается «пропаганда советской символики». Закон также предполагает переименование улиц, названных в честь советских государственных деятелей.