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Семь человек поплатились за использование советской символики на Украине
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    Семь человек поплатились за использование советской символики на Украине

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    Семь человек поплатились за использование советской символики на Украине

    Киев, 9 мая. Семь человек были задержаны на Украине в среду за использование советской символики во время акций ко Дню Победы.

    Об этом рассказали в микроблоге Twitter министерства внутренних дел страны. Отмечается, что на 11.00 семь человек задержаны на Украине за использование запрещенной символики «коммунистического тоталитарного режима».

    Напомним, 9 мая также протестующие против «Бессмертного полка» в Киеве вооружились портретами героев World of Warcraft. Они выстроились вдоль улицы, по которой шагают участники акции в память погибших в Великой Отечественной войне. 

    Напомним, на Украине с мая 2015 года действует закон, согласно которому запрещается «пропаганда советской символики». Закон также предполагает переименование улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

    Семь человек поплатились за использование советской символики на Украине

    Автор: Анна Иванова
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