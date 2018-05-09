Минобороны назвало количество военных, принявших участие в парадах Победы в России

Москва, 9 мая. В общей сложности по всей России, а также на территории российских военных баз за рубежом участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы примут участие более 145 тысяч военнослужащих. Об этом заявили в министерстве обороны.

Как сообщили в Минобороны, мероприятия будут проходить в 364 населенных пунктах, в том числе в пяти странах, где расположены российские военные базы — Сухум в Абхазии, Цхинвал в Южной Осетии, Кант в Киргизии, Душанбе в Таджикистане и Гюмри в Армении.

«В торжественных мероприятиях 9 мая 2018 года в стране будут участвовать более 145 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и других силовых ведомств. Будет задействовано более 2 300 единиц вооружения и военной техники, более 110 самолётов и вертолётов», — приводит «Интерфакс» данные из вчерашнего пресс-релиза Минобороны.

Напомним, парады на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Петербурге уже завершились — в московском принимали участие более 13 тысяч солдат, офицеров и курсантов, а в Петербурге прошли около 4,5 тысяч человек.