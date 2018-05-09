СБУ выдворила с Украины журналисток Первого канала и «России»

Киев, 9 мая. Журналисток телеканалов «Россия» и Первый канал Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву задержали на территории Украины и выслали в Россию и Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Корреспонденты Первого канала и «России» были командированы в Киев для подготовки сюжетов о праздновании Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба ведомства. В Службе безопасности Украины заявляют, что видеоматериалы, которые снимали журналисты, якобы планировалось использовать «для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения».

Журналисток обвинили в пропагандистской деятельности и нанесении вреда национальной безопасности страны. Соловьеву принудительно отправили в Россию, Юрьеву — в Казахстан. Им также запрещен въезд на Украину сроком на три года.