Протестующие против «Бессмертного полка» в Киеве вооружились портретами героев World of Warcraft

Киев. 9 мая. Радикалы в центре Киева взяли в руки портреты героев популярной компьютерной игры World of Warcraft, протестуя из-за проведения марша «Бессмертный полк», который 9 мая также проходит в украинской столице.

Отмечается, что в среду радикалы выстроились вдоль улицы Мазепы. По этой улице шагают участники акции «Бессмертный полк», посвященной памяти участников Великой Отечественной войны. Как пишет РИА Новости, участники флешмоба рассказали, что таким образом протестуют из-за акции, проведение которой считают «недопустимым» на Украине.

Ранее сообщалось, что националисты разбили нос одному из участников «Бессмертного полка», произошла потасовка. Также в Киеве потребовали запретить показ праздничной программы по телеканалу «Интер».