Одиозный «оппозиционер» Илья Яшин в День Победы решил покинуть Россию и провести один из главных праздников не с соотечественниками, а за границей, в Германии.

Причем в Германию он следует не напрямую, а через Италию, рейсом Москва — Верона. В «Домодедово» он появился в окружении охранников в хорошем расположении духа. Даже улыбался. Вопрос корреспондентов Федерального агентства новостей, почему 9 мая он решил провести в Германии, Илья проигнорировал. Настроение его заметно испортилось, он даже перестал улыбаться. Одновременно с этим активизировались члены сопровождения «политика». Они стали выбивать из рук оператора камеру, но, к счастью, навредить технике и оператору не получилось.

Как только появилась служба безопасности аэропорта «Домодедово», заинтересованная потасовкой, агрессивно настроенные сопровождающие бросились врассыпную. Сам Илья Яшин спокойно прошел терминал А аэропорта и последовал на посадку.

Чем же известен «оппозиционер» Илья Яшин? Своими деструктивными наклонностями, направленными на подрыв основ российской государственности, норм морали, этики и права. В своем Twitter в 2014 году он откровенно насмехался над Георгиевской лентой, символом Великой победы.

Подобный жест мог прийти в голову разве что украинскому радикалу, исповедующему бандеровскую идеологию. Однако в 2018 же он ретвитит пост, в котором сообщается о том, что депутаты Красносельского района, а именно этот район он представляет, возложили цветы к памятнику погибших героев. Двуличность этого человека просто поражает.

Яшин планирует участвовать в выборах мэра Москвы, не имея какой-либо продуктивной повестки и регулярно критикуя действующее руководство столицы. Реальные достижения чиновников Яшин полностью игнорирует, спекулируя при этом абстрактными политическими лозунгами и призывами, участвуя в несогласованных акциях, провоцируя рядовых граждан на стычки с правоохранителями. При ближайшем рассмотрении очевидно, что Илья Яшин — никакой не хозяйственник, а человек, пытающийся пиариться на критике власти.