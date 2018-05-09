«Не прошел мимо»: Путин поднял пригласительный билет, который уронила на Красной площади бабушка-ветеран

Москва, 9 мая. Президент РФ Владимир Путин по дороге к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду поднял пригласительный билет на парад, который обронила одна из приглашенных на Красную площадь ветеранов Великой Отечественной войны.

На видео с места событий, опубликованной журналистом Дмитрием Смирновым, можно видеть, как глава государства поднимается на трибуну, где находились ветераны. Они встали со своих мест, и одна из ветеранов в этот момент уронила свой пригласительный билет на парад. Путин наклонился, поднял его и протянул пожилой женщине, а после поцеловал ее и пожал руки другим.

«Не прошел мимо», — написал Смирнов в своем микроблоге в Twitter.

Не прошел мимо: По дороге в Александровский сад Путин поднял уроненный бабушкой-ветераном пригласительный на Парад pic.twitter.com/JsGxOKf6l2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 9, 2018

Кроме того, глава государства решительно пресек и возникшую по дороге неловкую ситуацию. К президенту попытался прорваться ветеран в военной форме, но ему попытались помешать сотрудники ФСО. Один из них даже начал отталкивать пожилого мужчину. Путин тут же пресек это безобразие, пожал руку ветерану и предложил ему вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньху, главой Сербии Александром Вучичем и высокопоставленными политическими деятелями РФ пройти к Могиле Неизвестного солдата.