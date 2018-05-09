Радикалы заблокировали телеканал «Интер», требуя отменить показ концерта ко Дню Победы

Киев, 9 мая. Украинские националисты заблокировали в Киеве редакцию телеканала «Интер». Они требуют отменить праздничную программу, подготовленную к 9 Мая. Отмечается, что в акции участвуют члены украинской ультраправой партии «Национальный корпус», запрещенной в России.

Как пишет ТАСС, националисты называют программу телеканала пропагандистской и антиукраинской. Они требуют снять с вечернего эфира телеканала ко Дню Победы «антиукраинской контент». При этом, если это не произойдет, националисты пообещали «любые адекватные действия в ответ».

Ранее украинские радикалы облили зеленкой главу Россотрудничества в Киеве.