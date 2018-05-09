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Украина
Радикалы заблокировали телеканал «Интер», требуя отменить показ концерта ко Дню Победы
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    Радикалы заблокировали телеканал «Интер», требуя отменить показ концерта ко Дню Победы

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    Радикалы заблокировали телеканал «Интер», требуя отменить показ концерта ко Дню Победы

    Киев, 9 мая. Украинские националисты заблокировали в Киеве редакцию телеканала «Интер». Они требуют отменить праздничную программу, подготовленную к 9 Мая. Отмечается, что в акции участвуют члены украинской ультраправой партии «Национальный корпус», запрещенной в России.

    Как пишет ТАСС, националисты называют программу телеканала пропагандистской и антиукраинской. Они требуют снять с вечернего эфира телеканала ко Дню Победы «антиукраинской контент». При этом, если это не произойдет, националисты пообещали «любые адекватные действия в ответ».

    Ранее украинские радикалы облили зеленкой главу Россотрудничества в Киеве. 

    Радикалы заблокировали телеканал «Интер», требуя отменить показ концерта ко Дню Победы

    Автор: Анна Иванова
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