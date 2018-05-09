Путин пригласил в Александровский сад ветерана, которого не пропускала охрана

Москва, 9 мая. Направляясь вместе с высокопоставленными иностранными гостями к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, президент РФ Владимир Путин решительно пресек возникшую по дороге неловкую ситуацию: прорваться к президенту пытался пожилой ветеран, одетый в военную форму.

Один из сотрудников ФСО начал отталкивать шедшего неподалеку от Путина старика. Президент почти сразу вмешался и пресек такое безобразие, после чего коротко переговорил с ветераном, пожал ему руку и пригласил пойти вместе с ним, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Сербии Александром Вучичем и другими к могиле Незивестного солдата.

Напомним, сегодня на Красной площади в Москве — а также и в других городах России — прошел торжественный парад в честь 73-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.