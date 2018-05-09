Меню
Общество
Путин пригласил в Александровский сад ветерана, которого не пропускала охрана
Политика
Лукашенко назвал вероятную дату встречи с Путиным
Следующая новость
Загрузка...

    Путин пригласил в Александровский сад ветерана, которого не пропускала охрана

    204

    Путин пригласил в Александровский сад ветерана, которого не пропускала охрана

    Москва, 9 мая. Направляясь вместе с высокопоставленными иностранными гостями к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, президент РФ Владимир Путин решительно пресек возникшую по дороге неловкую ситуацию: прорваться к президенту пытался пожилой ветеран, одетый в военную форму.

    Один из сотрудников ФСО начал отталкивать шедшего неподалеку от Путина старика. Президент почти сразу вмешался и пресек такое безобразие, после чего коротко переговорил с ветераном, пожал ему руку и пригласил пойти вместе с ним, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Сербии Александром Вучичем и другими к могиле Незивестного солдата.

    Напомним, сегодня на Красной площади в Москве — а также и в других городах России — прошел торжественный парад в честь 73-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.