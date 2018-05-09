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Бывший дипломат США: Европа должна сохранить ядерную сделку с Ираном
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    Бывший дипломат США: Европа должна сохранить ядерную сделку с Ираном

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    Бывший дипломат США: Европа должна сохранить ядерную сделку с Ираном

    Москва, 9 мая. США приняли решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий — соглашения по ядерной программе Ирана, целью которого было сворачивание ядерных разработок в республике в обмен на снятие с нее санкций. Об это объявил накануне американский лидер Дональд Трамп.

    Бывший помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению оружия массового уничтожения Томас Кантримен заявил, что Европа должна сохранить ядерную сделку с Ираном.

    Бывший дипломат отметил, что США, которые вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе, нанесли серьезный урон соглашению. По мнению эксперта, Европа должна приложить всевозможные усилия для того, чтобы сохранить сделку.

    Кантримен также добавил, что в дальнейшем Америке будет сложнее договориться о новом соглашении по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрывают ядерное соглашение с Ираном. При этом после заявления главы США иранский лидер Хасан Рухани подчеркнул, что Иран из ядерной сделки не выходит.

    Автор: Дарья Смолина
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