Бывший дипломат США: Европа должна сохранить ядерную сделку с Ираном

Москва, 9 мая. США приняли решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий — соглашения по ядерной программе Ирана, целью которого было сворачивание ядерных разработок в республике в обмен на снятие с нее санкций. Об это объявил накануне американский лидер Дональд Трамп.

Бывший помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению оружия массового уничтожения Томас Кантримен заявил, что Европа должна сохранить ядерную сделку с Ираном.

Бывший дипломат отметил, что США, которые вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе, нанесли серьезный урон соглашению. По мнению эксперта, Европа должна приложить всевозможные усилия для того, чтобы сохранить сделку.

Кантримен также добавил, что в дальнейшем Америке будет сложнее договориться о новом соглашении по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрывают ядерное соглашение с Ираном. При этом после заявления главы США иранский лидер Хасан Рухани подчеркнул, что Иран из ядерной сделки не выходит.