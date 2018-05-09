Курды против Сирии: ополченцы атаковали штаб SDF в Хасаке — ответят ли США новым ударом по жителям

Бойцы ополченческого движения «Аль-Каям» обнародовали на своей странице в сети Twitter (@SyrianKiyam) видеозапись, на которой запечатлено их нападение на штаб курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) в провинции Хасака. Свою атаку в сопроводительном тексте к видео ополченцы назвали «охотой на крыс». Свои действия они объяснили тем, что считают курдов террористами и выступают категорически против военного присутствия США и SDF на северо-востоке Сирии.

LETS GUESS, WHERE WE HAVE BEEN?

A. RAT HUNTING

B.RAT HUNTING

C.RAT HUNTING

D.RAT HUNTING

FRIED RATS IN AL-HASAKAH





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. pic.twitter.com/k2wIIB8gI2 — Syrian Kiyam- (@SyrianKiyam) May 8, 2018

Таким образом, конфликт между курдскими вооруженными группировками и населением тех районов в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор, Хасака и Алеппо, которые заняли «Демократические силы», продолжает углубляться. В этих регионах в последние недели активизировались митинги и демонстрации против присутствия SDF и Соединенных Штатов, которые в короткий срок приняли массовый характер. Жители протестуют против насильственного навязывания курдами своих традиций и законов местным арабам. В том, к чему может привести дальнейшее расширение этого противостояния, разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Радикалы SDF при помощи США уже не раз прибегали к крайне жестким действиям в отношении населения Северо-восточной Сирии. Бомбежки, безжалостные подавления мирных протестов, нападения на дома местных граждан, открытая дискриминация по национальному признаку — и это далеко не полный список. Что же курды и Вашингтон предпримут сейчас, когда жители и местные ополченцы показали, что не собираются молчать и готовы дать отпор?

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что их дальнейшие действия в отношении населения данных регионов могут принять еще более радикальный характер. В любом случае Соединенные Штаты и курдские формирования продолжат следовать той же стратегии на северо-востоке арабской республики, поскольку данный район является стратегически значимым для их интересов.

«Эти нападения ополченческих формирований, которые сопротивляются политике, проводимой курдскими группировками под эгидой США, заметно участились в данных районах, где проживают представители различных национальностей. Они выступают против законов, принимаемых только лишь в интересах курдской общины, против навязывания курдами своей власти, против так называемых полицейских подразделений SDF, которые жестоко подавляют несогласия представителей других национальностей. Об этом мы слышали неоднократно, в том числе и на встрече в Москве, когда члены ассирийской общины критиковали подобные действия курдских вооруженных формирований на подконтрольных им территориях Сирии», — заметил собеседник ФАН.

Разумеется, что это жесткое давление со стороны «Демократических сил» вызвало реакцию среди населения. Именно поэтому и образовываются такие ополченческие формирования, которые проводят атаки на военные объекты SDF и США, считает востоковед:

«Эти действия курдов, в том числе вооруженные, вызвали сопротивление. Жители северо-восточных территорий САР испытывают на себе очень серьезное давление, которое и побудило их к ответным действиям. Последнее нападение на штаб SDF — это уже далеко не первое вооруженное столкновение между сторонами, спровоцированное навязыванием курдами своих властей, порядков и их можно даже сказать этническими чистками в регионе. Соединенные Штаты между тем продолжают оказывать поддержку «Демократическим силам», в том числе и в этих их действиях».

Как показывает обстановка в регионе и последние инциденты, настроения среди мирных жителей не волнуют американцев и курдов, которые, очевидно, продолжают свой курс на раздел Сирии. Именно поэтому они вскоре могут пойти даже на еще более радикальные методы, дабы подавить мешающие им протесты, уверен Борис Долгов: