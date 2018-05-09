Видео драки на акции «Бессмертный полк» в Киеве появилось в Сети

Киев, 9 мая. Почти полторы тысячи человек принимают участие в акции «Бессмертный полк» в Киеве. Шествие началось в центре города в 10.30 и вскоре появились сообщения о первых беспорядках.

Сейчас видео драки на акции уже появились в Сети. Запись в соцсетях распространили очевидцы произошедшего. Известно, что в результате драки пострадал мужчина. На кадрах записи видно, что у него разбито лицо.

«Первые потасовки», — говорится в подписи к записи, опубликованной в Twitter.

Как сообщалось ранее, участники акции «Бессмертный полк» начали шествие от станции метро «Арсенальная». В руках они несут плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны. В центр города были стянуты многочисленные силы полиции и нацгвардии, которые обещали ранее пресекать провокации со стороны радикалов, открыто заявлявших о своих намерениях помешать акции.

По данным украинских СМИ, марши «Бессмертного полка» собирались провести не только в Киеве, но также в Днепре, Херсоне, Сумах, Одессе, Полтаве, Кривом Роге, Кропивницком, Кременчуге, Харькове, Черкассах, Николаеве и Мариуполе.

По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, самыми опасными городами 9 Мая могут быть Днепр, Одесса и Харьков. «В Киеве, я думаю, все пройдет без проблем, потому как в столице традиционно силы сбалансированы», — заявил он в комментарии изданию «Апостроф».