Финляндия, США и Швеция договорились развивать военное сотрудничество

Вашингтон, 9 мая. Встреча глав министерств обороны Соединенных Штатов Америки, Финляндии и Швеции состоялась в Вашингтоне накануне, стороны подписали соглашение о развитии военного сотрудничества.

Как пишет ТАСС, в документах регулируется частота и численность проведения совместных военных учений. Отмечается, что кроме того, глава Минобороны Швеции Петер Хультквист с американским коллегой Джеймсом Мэттисом и главой военного ведомства Финляндии Юсси Ниинисте обсудили «пагубное влияние» России в трансатлантическом регионе.

Ранее сообщалось, что Финляндия рассчитывает на хорошие отношения с Россией, несмотря на политику ЕС.