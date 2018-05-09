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Финляндия, США и Швеция договорились развивать военное сотрудничество
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    Финляндия, США и Швеция договорились развивать военное сотрудничество

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    Финляндия, США и Швеция договорились развивать военное сотрудничество

    Вашингтон, 9 мая. Встреча глав министерств обороны Соединенных Штатов Америки, Финляндии и Швеции состоялась в Вашингтоне накануне, стороны подписали соглашение о развитии военного сотрудничества.

    Как пишет ТАСС, в документах регулируется частота и численность проведения совместных военных учений. Отмечается, что кроме того, глава Минобороны Швеции Петер Хультквист с американским коллегой Джеймсом Мэттисом и главой военного ведомства Финляндии Юсси Ниинисте обсудили «пагубное влияние» России в трансатлантическом регионе.

    Ранее сообщалось, что Финляндия рассчитывает на хорошие отношения с Россией, несмотря на политику ЕС. 

    Финляндия, США и Швеция договорились развивать военное сотрудничество

    Автор: Анна Иванова
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