Меню
Украина
Порошенко в День Победы заявил, что «нацизм победил украинский солдат»
Россия
«За мир, ветеранов и Россию»: Путин на торжественном приеме поднял тост за поколение победителей
Следующая новость
Загрузка...

    Порошенко в День Победы заявил, что «нацизм победил украинский солдат»

    1167

    Порошенко в День Победы заявил, что «нацизм победил украинский солдат»

    Киев, 9 мая. В своем выступлении на День Победы 9 мая украинский президент Петр Порошенко заявил, что именно «украинский солдат» одолел нацизм во время Второй мировой войны. Наиболее пострадавшей за время войны страной, по мнению Порошенко, также оказалась Украина.

    По словам Порошенко, миллионы украинских солдат на войне «боролись не за Сталина, а за свою землю» — видимо, предполагается, что все остальные советские солдаты боролись исключительно за Сталина.

    «По моему глубокому убеждению, нацизм одолел прежде всего украинский солдат. Солдат, какой бы он нации не был, который боролся не за Сталина, а за свою землю и семью, — объявил украинский президент. — Без миллионов солдат-украинцев на полях Второй мировой войны мировая война бы не закончилась».

    Порошенко в День Победы заявил, что «нацизм победил украинский солдат»

    В своей речи Порошенко напомнил, что Украина стала «одним из основных плацдармов мировой войны», где более 35 месяцев велись боевые действия, а «в пламени всемирной человеческой катастрофы потерял каждого пятого сына и дочь».

    «От пуль карателей, от холода и голода потеряли жизнь миллионы украинских мирных жителей, полтораста сел сожгли гитлеровцы на украинской земле», — напомнил Порошенко, предпочитая не вспоминать о том, как часто в ряды гитлеровских карателей записывались украинцы, в том числе прославляемые сейчас Киевом после Евромайдана.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.