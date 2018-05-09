Порошенко в День Победы заявил, что «нацизм победил украинский солдат»

Киев, 9 мая. В своем выступлении на День Победы 9 мая украинский президент Петр Порошенко заявил, что именно «украинский солдат» одолел нацизм во время Второй мировой войны. Наиболее пострадавшей за время войны страной, по мнению Порошенко, также оказалась Украина.

По словам Порошенко, миллионы украинских солдат на войне «боролись не за Сталина, а за свою землю» — видимо, предполагается, что все остальные советские солдаты боролись исключительно за Сталина.

«По моему глубокому убеждению, нацизм одолел прежде всего украинский солдат. Солдат, какой бы он нации не был, который боролся не за Сталина, а за свою землю и семью, — объявил украинский президент. — Без миллионов солдат-украинцев на полях Второй мировой войны мировая война бы не закончилась».

В своей речи Порошенко напомнил, что Украина стала «одним из основных плацдармов мировой войны», где более 35 месяцев велись боевые действия, а «в пламени всемирной человеческой катастрофы потерял каждого пятого сына и дочь».