Сирия, 9 мая. В результате ударов Израиля на юго-западе Дамаска погибли мирные жители. Коалиция США направила солдат и военную технику курдам в Дейр-эз-Зор. На юго-востоке Идлиба была обнаружена общая могила жертв боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят боевые вылеты в западной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись ракетным ударам Израиля у населенного пункта Аль-Кисва на юго-западе Дамаска; стягивают силы к западным окраинам Идлиба; обнаружили общую могилу на юго-востоке Идлиба.

Сирийская свободная армия** (ССА): досматривает исламистов, эвакуированных из Дамаска в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА и авиаударам ВВС Сирии на севере Хамы.

Курды: ведут бои с ИГ1 на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: направила солдат и военную технику в помощь курдам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Стало известно, что ракеты, ударившие по позициям проасадовских ополченческих отрядов, были выпущены со стороны Израиля. Напомним, ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в районе населенного пункта Аль-Кисва на юго-западе региона. Согласно информации новостного портала Muraselon News, несколько ракет удалось сбить сирийским системам ПВО, однако некоторые из них все же ударили по территории САР. Как передает агентство новостей SANA News, в результате обстрела были убиты как минимум два мирных жителя — мужчина и его жена. Израильские военные отказались комментировать сообщения о проведенной атаке. Напомним, Израиль и ранее наносил удары по опорным пунктам союзников Сирийской арабской армии (САА). В последний раз Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла укрепрайоны ополченцев-шиитов недалеко от военной базы Т-4.

Провинция Алеппо

На север провинции Алеппо продолжают прибывать автобусы с боевиками, эвакуированными из южных районов Дамаска. По данным военного источника в сети Twitter (jisrtv), к линии разграничения сил армии САР и вооруженной оппозиции прибыл новый конвой радикалов. Боевики протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) в настоящий момент досматривают исламистов. Напомним, члены антиправительственных формирований покинули Дамаск в рамках условий мирного соглашения с сирийским правительством.

Между тем оппозиционный интернет-портал Emaan News Center сообщает о беспорядках в лагере для беженцев «Аль-Расали». Вооруженные стычки между перемещенными лицами вспыхнули из-за того, что не все из них получили палатки. Сотрудники местной полиции уже прибыли в лагерь.

Провинция Хомс

В городе Таль Бисса прогремел мощный взрыв. Подконтрольный вооруженной оппозиции новостной портал Emaan News Center сообщает о том, что в результате детонации взрывного устройства погибли трое несовершеннолетних детей, еще несколько местных жителей получили ранения. Напомним, населенный пункт находится на территории Растанского котла, откуда в настоящий момент продолжают эвакуироваться радикалы антиправительственных группировок. Тем не менее, как сообщалось ранее, не все исламисты согласились прекратить вооруженное сопротивление выехать в Идлиб и Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (soundandpic) передает, что силы международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, направили солдат и военную технику в помощь курдским подразделениям. Напомним, Демократические силы Сирии**** (SDF) возобновили военную операцию против подпольных групп «Исламского государства»1 в Дейр-эз-Зоре, однако пока продвинуться им не удается. В данный момент столкновения разворачиваются в юго-восточной части провинции.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) начала стягивать дополнительные подразделения к западным окраинам Идлиба. Как передает новостное агентство Al Masdar News, силы САР намереваются выступить против отрядов вооруженной оппозиции в районе города Джиср Аш-Шугур. В то же время боевые вылеты над западными территориями Идлиба продолжают проводить российские военные самолеты. По информации военных источников AMN, после точечных авиаударов ВКС РФ боевики группировки «Исламское движение Восточного Туркестана», сотрудничающей с «Джебхат Ан-Нусрой»1***, были вынуждены оставить ряд позиций. Напомним, джихадисты, базирующиеся в районе сирийско-турецкой границы нередко ведут огонь по мирным населенным пунктам, расположенным на севере соседней провинции Латакия.

Между тем в городе Аль-Хощн Аль-Кибр на юго-востоке региона было обнаружено массовое захоронение. Около 50 тел местных жителей, включая женщин и детей, были погребены в общей могиле. Предполагается, что гражданские лица стали жертвами расправы исламистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», под контролем которой ранее находились данные территории.

Провинция Хама

Информационный портал Emaan News Center сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреляли военные объекты группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, стоящей во главе «Тахрир Аш-Шам», в северной части Хамы. Под ударом сил САР оказались укрепления исламистов в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Аль-Саяд, Кафр Зета и Сахал Аль-Габ. ВВС Сирии продолжают наносить авиаудары в поддержку правительственных подразделений. Воздушной атаке сирийских военных самолетов подверглись опорные пункты исламистской организации «Джейша Аль-Изза», связанной с «Ан-Нусрой», вблизи границы с Идлибом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)