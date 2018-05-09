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Сирия: на авиабазе «Хмеймим» состоялся военный парад в честь Дня Победы
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    Сирия: на авиабазе «Хмеймим» состоялся военный парад в честь Дня Победы

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    Сирия: на авиабазе «Хмеймим» состоялся военный парад в честь Дня Победы

    Дамаск, 9 мая. На авиабазе «Хмеймим» в Сирии 9 Мая состоялся военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

    Отмечается, что в параде приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы. Также были задействованы летчики смешанного авиационного полка, представители зенитного ракетного полка, медицинский отряд, военнослужащие-женщины, военная полиция, военные Сирийской Арабской Республики.

    Кроме военных в параде участвовали «Тайфун», «Тигр», БТР-82АМ и другая техника. Как говорится в сообщении российского военного ведомства, парад принял командующий группировкой войск ВС России в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев, командовал военным парадом генерал-майор Андрей Рузинский.

    Сирия: на авиабазе «Хмеймим» состоялся военный парад в честь Дня Победы

    Автор: Анна Иванова
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