Сирия: на авиабазе «Хмеймим» состоялся военный парад в честь Дня Победы

Дамаск, 9 мая. На авиабазе «Хмеймим» в Сирии 9 Мая состоялся военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

Отмечается, что в параде приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы. Также были задействованы летчики смешанного авиационного полка, представители зенитного ракетного полка, медицинский отряд, военнослужащие-женщины, военная полиция, военные Сирийской Арабской Республики.

Кроме военных в параде участвовали «Тайфун», «Тигр», БТР-82АМ и другая техника. Как говорится в сообщении российского военного ведомства, парад принял командующий группировкой войск ВС России в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев, командовал военным парадом генерал-майор Андрей Рузинский.