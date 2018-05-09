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Литовские политики требуют запретить георгиевскую ленточку
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    Литовские политики требуют запретить георгиевскую ленточку

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    Литовские политики требуют запретить георгиевскую ленточку

    Вильнюс, 9 мая. Группа депутатов от оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» внесла в среду в парламент Литвы поправку к Закону о собраниях, запрещающую на массовых мероприятиях распространение и демонстрацию георгиевских лент.

    Данные размещены на сайте Сейма. Авторы поправок предложили приравнять двуцветную черно-оранжевую ленту к нацистским и коммунистическим символам. Распространение таких символов и демонстрация в стране ограничены, а нарушение норм несет административную ответственность.

    Авторы уточнили, что введение такого запрета продиктовано геополитической ситуацией, а также стремлением охранять суверенитет и свободу в государстве.

    Литовские политики требуют запретить георгиевскую ленточку

    Автор: Анна Иванова
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