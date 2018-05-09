Тайная жизнь Дмитрия Гудкова

Амбициозный Дмитрий Гудков очень хочет стать известным политиком. Но все, что у него получается, — это быть относительно известным блогером: он ведет Telegram-канал. Здесь Гудков идет по стандартному для «оппозиционеров» пути: как мы помним, многие его коллеги начинали свою политическую «карьеру» с блогов, и ими же ее заканчивали.

Для того, чтобы быть политиком, нужно обладать определенными качествами, чертами характера. Прикладывать усилия. Предпринимать какие-нибудь действия, наконец. Но это все сложно. Гораздо проще под видом политика писать посты в Telegram-канал, чем и занимается Дмитрий Гудков. Канал стал его вотчиной, своеобразной политической трибуной, с которой он активно, в виде символов, против чего-то протестует, с чем-то не соглашается, к чему-то призывает и что-то критикует.

В Telegram-канале Гудков регулярно «освещает» последние события из жизни российской «оппозиции», не являясь, что интересно, их непосредственным участником. За сходками и праздным шатанием бездельников, гордо именующих себя «оппозицией», он почему-то предпочитает наблюдать со стороны, однако изо всех сил старается создать иллюзию своего на них присутствия. Он публикует чужие фотографии с «оппозиционных» сходок, ведет чуть ли не прямые трансляции с мест событий, и, конечно же, глубокомысленно анализирует политическую ситуацию в стране.

Активность Гудкова в Telegram-канале в сочетании с его полным отсутствием на публике наводит на невеселые мысли. Неужели амбициозный Дмитрий превращается в обыкновенного диванного воина? Где же реальные дела? Где непосредственное, активное и деятельное участие в жизни «оппозиции»? Где его селфи с мест, в которых он по призванию должен находиться, с каких-нибудь баррикад? Или, на худой конец, со встреч с потенциальными избирателями (на минуту представим, что люди, способные проголосовать за Гудкова, существуют в природе)? Ведь Гудков планирует баллотироваться в мэры Москвы, если вы вдруг забыли.

С чем может быть связано отсутствие Гудкова в эпицентре «оппозиционных» событий? Банальным нежеланием? Или, может быть, его географическим положением? Ведь никто не может точно сказать, где находится на данный момент Гудков. Даже он сам, и прецедент уже был: говорил, что находится в Риге, а на самом деле был в Лондоне. Так и в этот раз: скажет Гудков, например, что находится в Москве, «на баррикадах», а сам, кто его, Гудкова, знает, вполне возможно, снова на берегах Темзы ведет приятные личные беседы с Михаилом Борисовичем, обсуждая «политическую повестку, выборы мэра и праймериз».

С другой стороны, зачем напрягаться, что-то делать, что-то придумывать, куда-то ходить, когда можно просто регулярно беседовать с Михаилом Борисовичем, получая от него поддержку на предстоящих выборах мэра: поддержку и моральную, и не только моральную. Незачем напрягаться. Вот Гудков и не напрягается.