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Радикалы устроили потасовку перед акцией «Бессмертный полк» в Киеве
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    Радикалы устроили потасовку перед акцией «Бессмертный полк» в Киеве

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    Радикалы устроили потасовку перед акцией «Бессмертный полк» в Киеве

    Киев, 9 мая. Потасовка произошла между националистами и пришедшими на шествие «Бессмертного полка» в Киеве. Отмечается, что одному из участников акции сломали нос.

    Как пишет РИА Новости, инцидент произошел возле рамок металлоискателей на метро «Арсенальная». Через металлоискатели должны пройти все желающие принять участие в акции с целью соблюдения мер безопасности. Националисты начали петь гимн Украины, позже в толпе началась потасовка.

    Муниципальные дружинники, которые следят за порядком на мероприятии, вывели из толпы мужчину с разбитым носом.

    Напомним, в среду в Киеве началась акция «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка». Участники шествия собрались возле метро «Арсенальная». Они с плакатами отправились маршем по улице Ивана Мазепы к парку Вечной Славы.

    Радикалы устроили потасовку перед акцией «Бессмертный полк» в Киеве

    Автор: Анна Иванова
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