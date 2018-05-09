Автор проекта «РиоРита»: Надеюсь, однажды в День Победы с Петербургом будут танцевать Киев, Одесса и Минск

В День Победы в парках Санкт-Петербурга, Севастополя, Ростова-на-Дону, Рязани, Рыбинска, Благовещенска, Казани, Нижнего Новгорода воссоздадут «вечер Победы» 9 мая 1945 года. Авторы петербургского проекта «РиоРита» — радость Победы» с помощью психологов, культурологов и историков бережно реконструировали атмосферу народного ликования по воспоминаниям ветеранов и создали технологию, благодаря которой удается пробудить память о победе даже в молодых людях, не прибегая к маршам, лозунгам и патетике скорби.

Вальсы и фокстроты в исполнении лучших военно-духовых оркестров Минобороны, сладкая газировка и леденцы на палочке, крепдешиновые платья и белые носочки у девушек, молодые офицеры в кителях, аромат сирени в вечернем воздухе, три часа танцев — и вдруг нет 2018 года, а есть щемящий счастливый победный май 1945 года.

Руководитель арт-проекта Тамила Сафикюрдская рассказала Федеральному агентству новостей о том, как воздействие на органы чувств будят в нас определенные эмоции, как поколение 2000-х учится танцевать под Утесова и почему так сложно создать культурную франшизу в России.

— Тамила, как получилось так, что вы придумывали «РиоРиту», а заодно создали технологию культурной реконструкции атмосферы?

— «РиоРита» — это очень личный проект для всей нашей команды, наше личное желание вырваться из негативного контекста современных новостей, наше человеческое сопротивление. Петербург — город, в котором мало солнца, и, увы, мы редко улыбаемся. И вообще, это ведь очень созвучно нашей ментальности — мы умеем объединяться общими переживаниями, на фоне эмоций скорби и горя, но мы люди, мы можем объединяться и позитивными эмоциями! Праздник 9 мая — это, пожалуй, самый мощный образец единения позитивными эмоциями всего народа, и, создавая наш проект, мы положили в его основу именно эту мощную эмоциональную волну.

Мы проделали огромную работу: более полугода мы разыскивали и внимательно опрашивали свидетелей того самого дня, записывали воспоминания, делали тщательный контент-анализ текстов, «вылавливая» наиболее характерные маркеры городской атмосферы победного вечера, отслеживали частоту упоминаний тех или иных черт времени. Например, кто-то вспоминал ветки черемухи, а кто-то ветки сирени, и мы буквально с карандашом над текстами считали, что из них упоминалось чаще. Нам называли разные музыкальные произведения, которые звучали тем вечером, но чаще всего мы слышали название «РиоРита».

Мы придумали такой способ воспроизведения атмосферы, который использует все пять органов наших чувств, ведь время можно увидеть, услышать, можно почувствовать запах времени, вкус времени, время можно ощутить физически. Помните вкус детства? Вам знаком запах свободы? А как стучит в груди влюбленное сердце? Вот-вот, мы именно про это.

Если собрать все маркеры в комплиментарную совокупность, она обязательно пробудит нужную эмоцию — сработает архетипическая память и сопричастность, заложенная в нас воспоминаниями родителей, фотографиями и фильмами, рассказами наших старших людей. И с тобой что-то происходит — ты вдруг оказываешься в мае 1945 года, а дальше это ощущение множится, в соответствии с законом больших чисел, и на закон больших чисел и пробуждается удивительная штука — коллективная эмоциональная память. Вы ведь сами знаете — эмоции заразительны!

Решение, казалось бы, простое, но воплощение потребовало не только высокой ответственности, но и очень высоких компетенций в социокультурном проектировании. Проекту третий год, а я до сих пор не могу объяснить, по какому принципу мы собрали ту совокупность маркеров, которая сработала. В нашем случае за этим стоит опыт кросс-культурного моделирования, консультирования и высокие компетенции в маркетинге, психологии, культурологии, истории. При всей простоте подхода, реконструировать атмосферу оказалось не так просто. Ты чуть-чуть промахнулся, и звенящая искренность рискует превратиться в слезливо-патриотический китч. Трудно. Мы увидели это, когда проект вышел за рамки Санкт-Петербурга в регионы России.

— Какие маркеры вы подобрали для своей машины времени в май 1945 года?

Самый сильный маркер времени в нашем проекте — это аудиоконтент, это изумительная танцевальная музыка 30-40-х годов и именно в исполнении военного духового оркестра. Самая большая ошибка, которую можно совершить при копировании «РиоРиты», — это начать играть «День Победы» или что-то в таком роде — это сразу выбрасывает тебя в другое время, рождающее другие эмоции. Нам нужно, чтобы фокстрот сменялся танго, чтобы песни Бернеса сменялись песнями Утесова, а Шульженко — Руслановой. Чем плотнее и тщательнее «пакуешь» аудиополе, тем точнее человек попадает в нужное время.

Визуальным маркером времени являются аутентичные гражданские и военные костюмы или элементы костюма, и здесь неоценимую помощь проекту оказывают реконструкторы. Огромное спасибо нашим любимцам — клубу «Бостон» и клубу «Штрафбат». Вкусовые ощущения дарят нам нехитрые лакомства тех времен — жареные пирожки, газировка, мороженое, леденцы.

Запах мая — благоухающая сирень, символ мая, символ Победы, символ новой жизни. Тактильные, физические ощущения дают нам танцы — вальсы, танго, пасадобль, фокстрот.

Когда стало понятно, что в нашей реконструкции главными волшебниками «назначаются» военные духовые оркестры, я обратилась к начальнику управления культуры министерства обороны РФ Антону Николаевичу Губанкову, он тогда еще был жив… светлая память этому человеку. С его легкой руки и началась наша «ленинградская эстафета радости».

Рассказала про проект, показала, что и как мы хотим сделать, как это работает, для чего это нужно и почему это важно. Во многом, я полагаю, мы получили его поддержку еще и потому, что он был настоящим ленинградцем, а «РиоРита» ведь очень-очень «ленинградский» проект. Кто больше ленинградцев знает про истинную цену человеческой жизни? Наш проект не про войну, он про жизнь. Он не про то, кто победил, а про то, что война закончилась, он про то, что впереди — жизнь.

Благодаря поддержке Антона Николаевича у нас уже на «пилоте» работал лучший военный духовой оркестр под управлением лучшего дирижера — майора Дмитрия Леонидовича Малькова. Именно этот оркестр наша «золотая монетка», наш талисман счастья. Удивительные музыканты. Они сами получают такое удовольствие от музыки, что радостное волнение просто разливается вокруг. Репертуар был подобран Дмитрием безупречно, ни одного «не про это», ни одного «не отсюда».

Очень во многом именно оркестр определил успех «пилота», и именно нашим музыкантам мы обязаны в первую очередь таким мощным стартом. А еще нас как-то безоговорочно и сразу поддержало правительство города. Комитет по социальной политике и лично Александр Николаевич Ржаненков буквально взял нас, не имеющих никакого опыта административных согласований массовых мероприятий, под свое крыло.

Никогда без его помощи и помощи его сотрудников мы не получили бы всех согласований и разрешений в такие короткие сроки. Губернатор изменил свой традиционный маршрут 9-го мая специально для того, чтобы приехать к нам на танцплощадку. Приехать не для того, чтобы сказать речь или возглавить шествие или очередное чествование, нет. Приехал для того, чтобы послушать прекрасную музыку, посмотреть на радостных, улыбающихся, танцующих горожан, присоединиться к общей радости, почувствовать себя вместе со всеми в этот удивительный вечер, пожелать «РиоРите» счастливой судьбы. Нам помогали все, все влюблялись в проект с первых слов, с первых минут. Конечно, как в любом благом деле, без небесного покровительства не обошлось — в день пилота установилась теплая, нереально солнечная и редкая для Петербурга погода. Ну скажите, какому пилоту так везло?

— Тамила, но чтобы в вас настолько поверили, пилотный проект должен был быть очень успешным и эффектным. Как это было впервые в Таврическом саду три года назад?

— Я поняла, что у нас все получилось, когда эта радость начала выливаться за пределы Таврического сада, когда люди стали обниматься и танцевать на тротуарах вне парка — тогда я впервые осознала потенциальную силищу нашего проекта. Мы ожидали на пилотном проекте две тысячи человек. К нам пришло десять тысяч! Нам в голову не могло прийти, что люди потянутся на звуки музыки отовсюду, что они будут заворачивать к нам с шествия «Бессмертного полка».

Мы были не готовы к такому количеству гостей, на десять тысяч человек у нас было восемь человек охраны, и представьте, за вечер ни одного инцидента, ни одной драки, ни одного спора, ни одного пьяного, затоптанного, затолканного. А ведь у нас на проекте не предполагается ни конферанса, ни митингов, ни торжественных речей — только музыка. Вы только представьте себе, десять тысяч человек управляются ритмом вальса, дышат в ритме танго, двигаются в пасадобле.

Была только музыка, которая запускала понятный и простой паттерн поведения на танцплощадке. Люди были невероятно дружелюбны по отношению друг к другу, а по нашим временам это редкость. Они улыбались, и от этого цвело все вокруг, это незабываемое чувство!

Все соскучились по положительным эмоциям, по танцам, по красивой живой музыке, по искренней радости, по единению и равенству, по пространству без рекламы, торжественных речей, VIP-зон и агитаций. Случилось настоящее чудо: горожане всех возрастов с удовольствием танцевали, а старый парк ожил! Танцевали чиновники и военные, пенсионеры и студенты, кадеты и ветераны, танцевали дети, танцевали старики — радость разливалась над Таврическим садом и выплескивалась на улицы города, так ей было тесно! Уже стихли звуки оркестра, погасили огни, а радость шла от парка по улицам, спускалась в метро, катилась во все концы города в троллейбусах!

— Но как пробудить желание танцевать, если ты не умеешь? Люди выходили на танцплощадку? Не оставались просто зрителями?

— Понимая, как люди зажаты в больших городах, мы пригласили социальных танцоров и, в первую очередь тангерас.

Мы позвали курсантов корпуса Петра Великого, ведь хороший морской офицер должен уметь много чего, и в том числе — танцевать. Это обязательно. Курсанты поначалу были немного растеряны, сами не понимали, что от них требуется. Пришли 30 дисциплинированных серьезных мальчишек, в парадной форме. Стеснялись, конечно. Но через полчаса они растанцевались так, что ни одной девочки не осталось «стоять в сторонке, платочки в руках теребя».

Начали танцевать пожилые люди, а это поколение прекрасно умеет это делать, к ним подтянулись молодые. И ведь на самом деле неважно, умеешь ли ты танцевать танго или фокстрот — это не конкурс танцоров и не соревнование. 9 мая 1945 года люди танцевали, как умели. Танцевали, потому, что их переполняли эмоции, танцевали потому, что ждали этого дня пять долгих лет и потому, что человек не может жить без надежды!

— По вашим наблюдениям, кто больше вовлекался, молодежь со «спящей генетической памятью» или пожилые люди с реальными воспоминаниями?

— Мы создали этот проект в первую очередь для своих детей и для своих родителей. Красота идеи «РиоРиты» в том, что мы не призываем чтить память героев или быть патриотом. Мы вообще никого ни к чему не призываем, мы приглашаем на три часа окунуться в другое время. Проект — уникальная возможность вовлечь молодежь в увлекательную ролевую игру, для полноценного участия в которой им придется восстанавливать связи между поколениями, обратиться к опыту и воспоминаниям ветеранов, архивным документам и фотографиям, погрузиться в историю своей страны. Наша главная задача —создать условия для формирования чувства сопричастности молодых россиян к Великой Победе посредством не только погружения в положительное эмоциональное поле праздника, но и активного участия в самой реконструкции этого поля.

Мы апеллируем не к сознательности и ответственности молодых горожан, а к их эмоциональному интеллекту, к человеческой способности сопереживать и соучаствовать. Про наряды — нет, мы не предлагаем нашим гостям одежды напрокат, у нас нет дежурных беретов или пилоток, в этом смысле мы совсем не «диснейленд» с его разовыми картонными ушами Микки Мауса. И у нас не костюмированный балл, на который не приходят без костюма. Приходите в чем хотите, в чем вам удобно.

Просто я все время напоминаю, что особенные ощущения при погружении получают те, кто не только видит, но сам надевает на себя одежду тех лет. Ведь любой человек знает, как костюм диктует поведение. Женщина, сменившая джинсы и кеды на летящее крепдешиновое платье и туфельки, меняется не только внешне. Она начинает легче ходить, мягче говорить, движения рук становятся более плавными, а взгляд более кокетливым. Мужчина, сменивший пуловер на китель, невольно расправляет плечи, в галифе шаг становиться твердым, а взор под козырьком фуражки — орлиным.

А что с нами делают шляпы и шляпки — попробуйте примерить — это невероятно увлекательно! Не лишайте себя полноты ощущений, которую может подарить вам участие в культурной реконструкции не в качестве наблюдателя, а в качестве полноценного участника. Это не так сложно. Загляните, многое есть у вас в шкафу, ведь мода циклична.

В качестве подсказки можно почитать материалы в разделе «ликбез» на сайте проекта, в группах проекта в социальных сетях. Но я не устану повторять: ваши старшие люди все знают. Попросите помощи, и вам не только подскажут, но и дадут поносить свои лучшие, бережно хранящиеся платья, жакеты, пиджаки. Именно у них вы можете найти настоящие кружевные перчатки и воротнички, итальянские шляпы с шелковыми лентами, трофейные бархатные банты и много чего такого, что давно ждет повода быть «выгулянным в свете». Иногда достаточно крепдешинового маминого платка или дедушкиной кепки, чтобы вдруг больше понять про себя и про них.

— «РиоРита» — уже больше, чем петербургский проект, она идет по стране. Кто вам в этом помогает, и насколько бережно вашу идею принимают в регионах?

Губернатор помогает. Георгий Сергеевич правда очень помогает. Он лично приглашает Глав регионов России поддержать «ленинградскую эстафету радости» в своем регионе. Очень помогает комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. Вся команда комитета во главе с Евгением Дмитриевичем Григорьевым прилагает все силы, обеспечивая проекту административную поддержку на местах.

Женя, вы только представьте себе: проект не финансируется из бюджета, «Город Мастеров» (организатор и инвестор) вообще никакое не НКО, не МАО, МАУ и пр. Мы не живем на гранты, мы — коммерсанты. Мы сами себе зарабатываем на жизнь, мы инвестируем в этот проект по велению своей души. Проект открытый и бесплатный для людей во всех городах. То, что департамент культуры министерства обороны России оказал нам честь, став официальным соорганизатором проекта, и именно он обеспечивает проект лучшими военными духовыми оркестрами по всей стране — это просто настолько вне бюрократической реальности, что такого просто не бывает!

То, что самые важные комитеты администрации Санкт-Петербурга помогают, поддерживают проект всеми своими возможностями и силами, не ожидая ничего взамен, — чудо. Мы ведь им даже трибуну на площадке не можем предоставить (формат не позволяет). От нас «ни медалей, ни лампасов», никакой пользы.

«РиоРита» — чистый и добрый проект. Там нет политики, рекламы, пафоса, пиара. Мы никого не развлекаем, мы не нуждаемся в оценках, мы свободны. Мы приглашаем танцевать. Это проект о любви. О любви к дому, о любви к детям, о любви к родителям, о любви к музыке, о любви к жизни, о радости. А возможность дарить радость другому — бесценна. Знаете, я думаю, что это просто вот такой волшебный проект, поэтому у него так много надежных друзей, поэтому с каждым годом он собирает вокруг себя так много светлых людей, открытых, ясноглазых.

Про регионы — по-разному. Бывает счастливо легко, бывает — трудно. В каждом городе мы настаиваем на тщательном соблюдении формата. Мы слишком долго работали над ним, слишком тщательно выверяли его, и наша политика такова — либо город-партнер доверяет нам и принимает и реализует «РиоРиту» так, как она спроектирована, либо мы не делаем проект в этом городе.

И я очень признательна нашему соорганизатору, департаменту культуры министерства обороны России, за то, что он абсолютно разделяет и поддерживает нашу позицию. Это важно для нас. Мы делаем первую в России сетевую культурную реконструкцию атмосферы, и это невероятно сложно, потому что уровень культуры везде разный, и «что такое счастье, все понимают по-своему».

Мы уже поплатились за свой интеллектуальный снобизм, решив, что достаточно объяснить, отчего и почему надо делать так, а не иначе, и дальше можно положиться на договоренности. Но столкнулись с тем, что многие хотят «докрутить» свое в проект. Иногда наш проект берут люди, которые считают «РиоРиту» жареным патриотическим проектом Минобороны и алкают политических девидентов, иногда это те, кто хочет в нашем проекте делать свой, реализовывать свои творческие изыскания. Делать не свой проект, приняв на себя все риски, а именно делать в нашем проекте свой, не рискуя ничем, кроме нашей репутации. Это очень недальновидно. Главное ведь в сетевых проектах не «вместо», а «вместе»!

Любая такая самодеятельность локального участника большого сетевого проекта не выделяет его как супер-творческий город, а замораживает развитие проекта на местечковом уровне. Основа сетевых проектов — унификация и дисциплина. Только они формируют условия и возможности для синергии.

Например, единый тайминг позволяет делать телемосты и переклички между городами непосредственно с площадки. Единое время начала мероприятия позволяет рассчитать и спроектировать «волну-эстафету» с востока на запад, с учетом временных поясов, таким образом «РиоРита» может быть в онлайн эфире, например, ГТРК почти весь день по всей стране.

Единые сувениры (в нашем случае значки) позволяют например, норильчанам, которые оказались 9 мая, например, в Санкт-Петербурге или петербуржцам, которые оказались 9 мая, например, в Хабаровске, одинаково пополнять свою коллекцию значков и пр. Единообразие афиш позволяет опознать площадку в любом городе и потанцевать, даже если ты не дома и пр. и пр.

Поверьте, мы очень высококвалифицированная компания. Мы больше двадцати лет занимаемся стратегическим планированием, и уже 10 лет стратегическим позиционированием территорий.

Маркетинговая стратегия продвижения проекта продумана до мелочей. Такое «творчество» на местах, ломающее общую стратегию, очень расстраивает меня, потому, что реально наносит ущерб общему делу. Увы, по итогам этого года мы будем менять партнеров в двух городах, потому, что партнер — это не тот, кого нужно контролировать с утра и до вечера.

Если не найдем адекватной замены, то вообще уйдем из этих городов. А есть города, в которых нам невероятно повезло с резидентами. Вот, например, Ростов-на-Дону не переставая творит, но как-то все время аргументировано, толково и в тему. Вот у казанцев мы некоторым штукам сами учимся, Екатеринбург проект принял так, как будто сам его и проектировал, живет в нем — как дышит. Очень порадовал в этом году наш новичок — Рыбинск. Так бережно, так тщательно готовятся, что все время хочется все бросить и помогать. Благовещенск радует. Вообще радуют больше, чем огорчают, правда. Перед нами весь мир. Мы идем туда, где нас ждут, где нам рады. В 2019 году «РиоРита» придет уже в 20-ти городах России!

Помимо этого мы много делаем для того, чтобы с нами танцевал Баку, качавший нефть для Победы, Ташкент, принявший огромное количество эвакуированных, делившийся последним Минск, рухнувший, приняв на себя всю тяжесть первого года войны и отстроенный практически заново. Мечтаю, что с нами будет танцевать Киев, героическая Одесса, Тбилиси. Если хотя бы на три часа раз в год все люди будут вспоминать, что они просто люди, что им нечего делить, что все «счастливые семьи похожи друг на друга» – это будет очень здорово!