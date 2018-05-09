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«Разберись с фанатами Бандеры»: россияне ответили украинскому депутату на заявления о победе над фашизмом
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«За мир, ветеранов и Россию»: Путин на торжественном приеме поднял тост за поколение победителей
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    «Разберись с фанатами Бандеры»: россияне ответили украинскому депутату на заявления о победе над фашизмом

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    «Разберись с фанатами Бандеры»: россияне ответили украинскому депутату на заявления о победе над фашизмом

    Киев, 9 мая. Украинский депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом и нацизмом. По его мнению, победа принадлежит антигитлеровской коалиции, которая совместно боролась с фашизмом с 1939 года, с даты начала Второй мировой войны.

    Заявление Винника вызвало волну негодования среди россиян. Пользователи с возмущением напомнили политику о том, как на Украине занимаются героизацией запрещенной в России УПА1, сотрудничавшей с фашистами, забывая о том, кто освободил их от рабства у нацистов. Тем же самым, как подчеркнули в соцсетях, занимаются и в Прибалтике: «у них там свои правильные герои». «Судя по событиям на Украине фашизм еще не побежден», — заметили в соцсетях.

    «Россия отмечает День Победы над фашизмом с теми, кто помнит своих дедов, отдавших жизнь ради потомков, чтобы не повторилась такая война. Но, к сожалению, в некоторых странах потомков этих опять подбивают на националистическую идеологию. И самые рьяные подбиватели как раз в Польше, Прибалтике и Украине», — пишет одна из участниц обсуждения. «Эй, Винник! Разберись для начала с поклонниками Бандеры», — призвали другие комментаторы.

    Нашлись и те, кто счел бесполезным напоминать депутату о морали. «Своих ветеранов льгот полишали и приравняли к обычным пенсионерам», — возмутился Trex.

    Один из блогеров напомнил о том, что Украине праздновать День Победы никто не запрещал, однако именно с подачи лидера этого государства изобретаются новые праздники.

    «Это все же Парашенко изгаляется, изобретая, какой-то день примирения и согласия(непонятно с кем) вместо дня победы», — заметил Max Mamont.

    Отметим, что сейчас на Украине запрещена советская символика, георгиевские ленточки. На отважившихся использовать их не раз нападали националисты, обливая зеленкой и применяя физическую силу.

    Сегодня в центре Киева стянуты силы полиции и нацгвардии, спасатели, машины скорой помощи, кинологи с собаками. Усиленные меры безопасности связаны с возможными провокациями.

    О попытках переписать историю сегодня заявил президент России Владимир Путин, заявив, что РФ никогда не позволит перечеркнуть подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и холокоста.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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