«Разберись с фанатами Бандеры»: россияне ответили украинскому депутату на заявления о победе над фашизмом

Киев, 9 мая. Украинский депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом и нацизмом. По его мнению, победа принадлежит антигитлеровской коалиции, которая совместно боролась с фашизмом с 1939 года, с даты начала Второй мировой войны.

Заявление Винника вызвало волну негодования среди россиян. Пользователи с возмущением напомнили политику о том, как на Украине занимаются героизацией запрещенной в России УПА1, сотрудничавшей с фашистами, забывая о том, кто освободил их от рабства у нацистов. Тем же самым, как подчеркнули в соцсетях, занимаются и в Прибалтике: «у них там свои правильные герои». «Судя по событиям на Украине фашизм еще не побежден», — заметили в соцсетях.

«Россия отмечает День Победы над фашизмом с теми, кто помнит своих дедов, отдавших жизнь ради потомков, чтобы не повторилась такая война. Но, к сожалению, в некоторых странах потомков этих опять подбивают на националистическую идеологию. И самые рьяные подбиватели как раз в Польше, Прибалтике и Украине», — пишет одна из участниц обсуждения. «Эй, Винник! Разберись для начала с поклонниками Бандеры», — призвали другие комментаторы.

Нашлись и те, кто счел бесполезным напоминать депутату о морали. «Своих ветеранов льгот полишали и приравняли к обычным пенсионерам», — возмутился Trex.

Один из блогеров напомнил о том, что Украине праздновать День Победы никто не запрещал, однако именно с подачи лидера этого государства изобретаются новые праздники.

«Это все же Парашенко изгаляется, изобретая, какой-то день примирения и согласия(непонятно с кем) вместо дня победы», — заметил Max Mamont.

Отметим, что сейчас на Украине запрещена советская символика, георгиевские ленточки. На отважившихся использовать их не раз нападали националисты, обливая зеленкой и применяя физическую силу.

Сегодня в центре Киева стянуты силы полиции и нацгвардии, спасатели, машины скорой помощи, кинологи с собаками. Усиленные меры безопасности связаны с возможными провокациями.

О попытках переписать историю сегодня заявил президент России Владимир Путин, заявив, что РФ никогда не позволит перечеркнуть подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и холокоста.

1 Организация запрещена на территории РФ.