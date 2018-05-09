Путин, Нетаньяху и Вучич возложили венки к Могиле Неизвестного солдата

Москва, 9 мая. Президент РФ Владимир Путин, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер Сербии Александр Вучич возложили венки к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Венки от их имени были установлены у Вечного огня солдатами Президентского полка. После этого главы государств подошли к ним и почтили память погибших в войне минутой молчания.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр России Дмитрий Медведев, и.о. министра обороны России Сергей Шойгу и другие исполняющие обязанности глав российских министерств, председатели Совета Федерации и Госдумы РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, и представители общественных организаций.