Путин назвал опыт жизни ветеранов войны вечным примером для всех поколений

Москва, 9 мая. В России всегда будут помнить подвиг народа в Великой Отечественной войне и продолжать традиции, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом он рассказал, выступая на параде Победы и обращаясь к ветеранам войны. Глава государства добавил, что население России всегда будет продолжать традиции, напряженно работая для достижения успехов ради процветания страны.

Президент также подчеркнул, что россияне испытывают безграничную благодарность ветеранам. Он назвал опыт жизни ветеранов, «опаленной войной», вечным примером для всех поколений.

Путин также подчеркнул, что 9 Мая объединяет все поколения историей мужества.