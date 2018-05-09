Многотысячный «Бессмертный полк» промаршировал по Минску под «Катюшу»

Минск, 9 мая. Многотысячная акция «Бессмертный полк» прошла сегодня в столице Белоруссии. Ранее власти Минска отказали организаторам в ее проведении, однако в последний момент передумали и дали разрешение буквально в последний момент.

Шествие стартовало на площади Якуба Коласа в центре города. Участники акции принесли с собой портреты родственников, защищавших Белоруссию от фашистских захватчиков. По ходу движения они поздравляли всех прохожих с Днем Победы, пели «Катюшу» и «Священную войну».

Завершилась акция на площади Победы, где «Бессмертный полк» присоединился к другой акции «Беларусь помнит».

Тем временем в Киеве на акции «Бессмертный полк» уже произошли потасовки. Участников атакуют националисты, устраивая провокации.