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Многотысячный «Бессмертный полк» промаршировал по Минску под «Катюшу»
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    Многотысячный «Бессмертный полк» промаршировал по Минску под «Катюшу»

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    Многотысячный «Бессмертный полк» промаршировал по Минску под «Катюшу»

    Минск, 9 мая. Многотысячная акция «Бессмертный полк» прошла сегодня в столице Белоруссии. Ранее власти Минска отказали организаторам в ее проведении, однако в последний момент передумали и дали разрешение буквально в последний момент.

    Шествие стартовало на площади Якуба Коласа в центре города. Участники акции принесли с собой портреты родственников, защищавших Белоруссию от фашистских захватчиков. По ходу движения они поздравляли всех прохожих с Днем Победы, пели «Катюшу» и «Священную войну».

    Завершилась акция на площади Победы, где «Бессмертный полк» присоединился к другой акции «Беларусь помнит».

    Тем временем в Киеве на акции «Бессмертный полк» уже произошли потасовки. Участников атакуют националисты, устраивая провокации.

    Автор: Алексей Громов
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