Украинские радикалы облили зеленкой главу Россотрудничества в Киеве

Киев, 9 мая. В центре Киева группа радикалов набросилась на главу представительства Россотрудничества Константина Воробьева.

Отмечается, что они напали на него, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню и облили зеленкой. Кадры с руководителем Россотрудничества были опубликованы в Facebook.

Ранее радикалы напали на депутатов Рады у памятника Ватутину в Киеве. Украинские радикалы «С14» (внесена в международную базу террористических организаций) устроили драку возле памятника генералу Николаю Ватутину.