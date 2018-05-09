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Украина
Украинские радикалы облили зеленкой главу Россотрудничества в Киеве
Политика
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    Украинские радикалы облили зеленкой главу Россотрудничества в Киеве

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    Украинские радикалы облили зеленкой главу Россотрудничества в Киеве

    Киев, 9 мая. В центре Киева группа радикалов набросилась на главу представительства Россотрудничества Константина Воробьева.

    Отмечается, что они напали на него, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню и облили зеленкой. Кадры с руководителем Россотрудничества были опубликованы в Facebook.

    Ранее радикалы напали на депутатов Рады у памятника Ватутину в Киеве. Украинские радикалы «С14» (внесена в международную базу террористических организаций) устроили драку возле памятника генералу Николаю Ватутину. 

    Автор: Анна Иванова
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