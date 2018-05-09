Парад Победы на Красной площади: более 13 тысяч военных, 159 боевых машин и 75 самолетов и вертолетов

Москва, 9 мая. По московской Красной площади прошел торжественный парад Вооруженных сил России в честь 73-й годовщины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В параде принимали участие военнослужащие, боевая техника и самолеты ВКС РФ, а принимал его министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Начался парад с речи верховного главнокомандующего — президента России Владимира Путина, который напомнил о смысле одного из самых важных российских праздников, который напоминает об окончании наиболее кровавой и разрушительной войне в отечественной истории и не дает забыть о мужестве и самопожертвовании советских людей, которые защитили родину от уничтожения.

«Именно благодаря действиям советских войск нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, бесчинствам и варварству. Разгром нацизма стал грандиозной, триумфальной победой. Сейчас подвиг советского народа пытаются приуменьшить. Мы не позволим сделать этого, никогда, — отметил президент в своей речи. — Ни одна страна в мире не отражала такого нашествия».

Всего в параде участвовали 33 парадных расчета — более 13 тысяч военнослужащих, а также 159 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении ВКС РФ. Участие в параде принимали все рода войск, а также «Юнармия», Нацгвардия России и силы МВД и ФСБ РФ, а командовал парадом генерал-полковник Олег Салюков.

Прохождение техники на параде открыл исторический советский танк Т-34. Прохождение колонны современной техники открыли российские бронеавтомобили «Тигр-М», за которыми следовали многочисленные современные образцы боевой техники — в их числе новейшие танк Т-14 «Армата», самоходные гаубицы «Мста-С», ракетные комплексы «Искандер-М». В числе прочих впервые в параде приняли участие боевые машины поддержки танков «Терминатор», уже испытанные в боевых условиях в Сирии. На параде также впервые были показаны российские боевые беспилотники, такие как «Катран».

В воздушной части парада принимали новейшие боевые машины ВКС РФ, в том числе модернизированные стратегические ядерные ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» и дальние бомбардировщики Ту-22М3, принимавшие участие в операции против террористов в Сирии. Впервые в параде приняли участие российские истребители пятого поколения Су-57, а также вооруженные новейшими российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» самолеты МиГ-31К.

Завершился парад Победы совместным выступлением военнослужащих Преображенского полка, Военно-музыкального училища имени Халилова и Парадного оркестра Московского гарнизона. Оркестр покинул площадь под «Прощание славянки».