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«Этот праздник всегда будет самым дорогим»: Путин поздравил россиян с Днем Победы
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    «Этот праздник всегда будет самым дорогим»: Путин поздравил россиян с Днем Победы

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    «Этот праздник всегда будет самым дорогим»: Путин поздравил россиян с Днем Победы

    Москва, 9 мая. Президент РФ поздравил россиян с Днем Победы, подчеркнув, что 9 Мая всегда будет праздником гордости и немеркнущей памяти.

    «Поздравляю вас с Днем Победы, с праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для всей нашей огромной страны — праздником общенациональной гордости и вечной немеркнущей памяти», — заявил глава государства.

    Путин подчеркнул, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны, повергнув преступные планы мирового господства, сломив нацизм, положив конец его зверствам, бесчинствам и варварству.

    «Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной победой. Это долгожданное слово сразу облетело планету. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны», — сказал президент.

    Автор: Алексей Громов
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