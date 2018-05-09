Путин в День Победы: Уроки истории не дают нам ослепнуть

Москва, 9 мая. В своей речи на Красной площади перед началом парада Победы 9 мая президент Владимир Путин напомнил о смысле этого праздника: Россия помнит о трагедиях двух мировых войн, и уроки истории не дают гражданам страны ослепнуть и забыть, что за новыми угрозами кроются те же уродливые черты.

«Война — всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней, — напомнил Путин. — Мы помним о трагедиях двух мировых войн из уроков истории. Они не дают нам ослепнуть».

Президент призвал всех осознать что мир между государствами Земли очень хрупок и перед ним стоят серьезные угрозы.

«За новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты, эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность. Мы понимаем всю серьезность этих угроз», — отметил президент.

Напомним, сегодня в городах России — в том числе на Красной площади в Москве — проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.