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Украина
Порошенко в День Победы пообещал «преодолеть агрессора» и обеспечить мир на Украине
Политика
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    Порошенко в День Победы пообещал «преодолеть агрессора» и обеспечить мир на Украине

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    Порошенко в День Победы пообещал «преодолеть агрессора» и обеспечить мир на Украине

    Киев, 9 мая. В День Победы — который теперь называется Украине «Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне» — украинский президент Петр Порошенко возложил цветы в могиле Неизвестного солдата в Киеве. Присутствовавшие на церемонии члены правительства Украины, военные и представители духовенства почтили память погибших на войне минутой молчания.

    В День Победы Порошенко пообещал, что Украина «преодолеет агрессора» и обеспечит себе мир, закончив войну в Донбассе.

    «Я убежден, что совместными усилиями мы и теперь победим, преодолеем агрессора и обеспечим мир. Мир – это то, что сегодня нужно украинской земле. И мир на украинской земле будет обеспечен», — объявил украинский президент.

    Напомним, несмотря на то, что Россия была признана на Украине «страной-агрессором», ни международные организации, ни даже украинские политики не смогли подтвердить свои заявления о присутствии российских войск в Донбассе — война на востоке Украины остается гражданской войной, причем агрессором в ней выступил Киев, отказавшийся в 2014 году обсуждать с представителями Донбасса возможность федерализации Украины после государственного переворота.

    Автор: Валентин Меликов
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