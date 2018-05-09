Порошенко в День Победы пообещал «преодолеть агрессора» и обеспечить мир на Украине

Киев, 9 мая. В День Победы — который теперь называется Украине «Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне» — украинский президент Петр Порошенко возложил цветы в могиле Неизвестного солдата в Киеве. Присутствовавшие на церемонии члены правительства Украины, военные и представители духовенства почтили память погибших на войне минутой молчания.

В День Победы Порошенко пообещал, что Украина «преодолеет агрессора» и обеспечит себе мир, закончив войну в Донбассе.

«Я убежден, что совместными усилиями мы и теперь победим, преодолеем агрессора и обеспечим мир. Мир – это то, что сегодня нужно украинской земле. И мир на украинской земле будет обеспечен», — объявил украинский президент.

Слава Героям України усіх поколінь! pic.twitter.com/5lwu8ZqLy8 — Петро Порошенко (@poroshenko) May 9, 2018

Напомним, несмотря на то, что Россия была признана на Украине «страной-агрессором», ни международные организации, ни даже украинские политики не смогли подтвердить свои заявления о присутствии российских войск в Донбассе — война на востоке Украины остается гражданской войной, причем агрессором в ней выступил Киев, отказавшийся в 2014 году обсуждать с представителями Донбасса возможность федерализации Украины после государственного переворота.