Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в Алеппо и Латакии

Дамаск, 9 мая. Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в Сирии за минувшие сутки. Как уточнятся в информационном бюллетене ведомства, случаи стрельбы были зафиксированы в двух провинциях республики: один — в Алеппо и три — в Латакии.

Отмечается, что турецкие военные в свою очередь сообщили о двух нарушениях в провинции Хама. Рассказали в ведомстве и об обстановке в зонах деэскалации. Она оценивается как стабильная.

В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.