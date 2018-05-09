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Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в Алеппо и Латакии
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в Алеппо и Латакии

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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в Алеппо и Латакии

    Дамаск, 9 мая. Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в Сирии за минувшие сутки.  Как уточнятся в информационном бюллетене ведомства, случаи стрельбы были зафиксированы в двух провинциях республики: один — в Алеппо и три — в Латакии.

    Отмечается, что турецкие военные в свою очередь сообщили о двух нарушениях в провинции Хама. Рассказали в ведомстве и об обстановке в зонах деэскалации. Она оценивается как стабильная.

    В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

    Автор: Алексей Громов
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