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Взаимоотношения РКН и бизнеса становятся результативными — эксперт
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    Взаимоотношения РКН и бизнеса становятся результативными — эксперт

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    Взаимоотношения РКН и бизнеса становятся результативными — эксперт

    Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей Google, об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Таким образом, был возобновлен свободный доступ более чем к 3,7 миллионам IP-адресов.

    «В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 млн IP-адресов). При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются», — добавили в пресс-службе.

    РКН продолжает осуществлять мониторинг тех сетей, которые были заблокированы вследствие исполнения отечественного законодательства, и возобновлять к ним доступ в том случае, если компании работают в рамках существующей нормативной правовой базы, в отличие от мессенджера Telegram.

    Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В.Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что неоднократно акцентировал внимание на том, что вопрос блокировки должен решаться усилиями всех сторон конфликта.

    «В том числе и власти, и институтов гражданского общества, и потребителей тех или иных цифровых продуктов. Консолидация необходима для того, чтобы процесс блокировки мессенджера, руководство которого нарушает действующее законодательство, протекал наименее болезненно и максимально эффективно и результативно», — говорит эксперт.

    Взаимоотношения РКН и бизнеса становятся результативными — эксперт

    Он напомнил, что некоторые технические неувязки и ошибки скорректировали позицию Роскомнадзора, регулятор стал более тщательно подходить к блокировкам подсетей.

    «Действительно, блокировки вызвали определенное возмущение, однако пришло понимание, что необходимо действовать так, чтобы исполнение постановления суда было не столь болезненно. И этот путь начал выстраиваться, отношения бизнеса и регулятора становятся результативными. Разблокировка IP-адресов — это заслуга властных структур, прежде всего — Роскомнадзора», — заключил Андрей Кошкин.

    Напомним, суд запретил Telegram в России 13 апреля, поскольку Павел Дуров отказался предоставлять правоохранителям ключи шифрования. 16 апреля РКН, будучи органом исполнительной власти, ответственным за выполнение постановления суда, приступил к блокировке мессенджера.

    Автор: Игорь Летов
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