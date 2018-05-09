Путин: Мы не позволим перечеркнуть подвиг советского народа

Москва, 9 мая. Подвиг советского народа сейчас пытаются перечеркнуть и переврать историю, мы не позволим этого сделать, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе парада Победы на Красной площади.

«Сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого, никогда», — подчеркнул глава государства.

Президент также добавил, что долг россиян — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других.