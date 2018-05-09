Меню
Политика
«Умственные способности отсутствуют»: спикер парламента Ирана оценил решение Трампа о выходе из СВПД
Политика
Финляндия, США и Швеция договорились развивать военное сотрудничество
Следующая новость
Загрузка...

    «Умственные способности отсутствуют»: спикер парламента Ирана оценил решение Трампа о выходе из СВПД

    67

    «Умственные способности отсутствуют»: спикер парламента Ирана оценил решение Трампа о выходе из СВПД

    Тегеран, 9 мая. Председатель парламента Ирана Али Лариджани прокомментировал решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе. По его мнению, оно свидетельствует об отсутствии у американского лидера «умственных способностей».

    «Выход Трампа из иранской ядерной сделки демонстрирует, что у президента США нет умственных способностей, чтобы иметь дело с такими вопросами», — заявил Лариджани.

    Ранее сообщалось, что депутаты парламента Ирана после заявлений Трампа сожгли бумажный флаг США под крики «Смерть Америке!». Власти Ирана также считают выход Вашингтона из ядерной сделки «незаконными, нелегитимными и подрывающими международные соглашения».

    О выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) Трамп заявил накануне.

    Это решение прокомментировали и в МИД России, заявив, что глубоко разочарованы решением американского президента.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.