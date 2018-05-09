«Умственные способности отсутствуют»: спикер парламента Ирана оценил решение Трампа о выходе из СВПД

Тегеран, 9 мая. Председатель парламента Ирана Али Лариджани прокомментировал решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе. По его мнению, оно свидетельствует об отсутствии у американского лидера «умственных способностей».

«Выход Трампа из иранской ядерной сделки демонстрирует, что у президента США нет умственных способностей, чтобы иметь дело с такими вопросами», — заявил Лариджани.

Ранее сообщалось, что депутаты парламента Ирана после заявлений Трампа сожгли бумажный флаг США под крики «Смерть Америке!». Власти Ирана также считают выход Вашингтона из ядерной сделки «незаконными, нелегитимными и подрывающими международные соглашения».

О выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) Трамп заявил накануне.

Это решение прокомментировали и в МИД России, заявив, что глубоко разочарованы решением американского президента.