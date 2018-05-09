Донбасс: киевские силовики обстреляли населенные пункты ДНР из танков и минометов

Донецк, 9 мая. В течение минувших суток киевские силовики в Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв несколько населенных пунктов и позиции сил ДНР в Донбассе. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«В течение суток силы противника девять раз обстреляли мирные города и села нашей республики», — сообщил Басурин в ходе брифинга.

В ходе обстрелов киевские силовики использовали минометы, танки, крупнокалиберное стрелковое оружие, а также автоматические и ручные гранатометы. Под огонь попали населенные пункты Широкая Балка и Доломитная, а также Докучаевск и Ясиноватая.

На данный момент известно, что за минувшие сутки на территории ДНР были повреждены 11 домов и два частных автомобиля жителей народной республики.