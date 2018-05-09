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Донбасс: киевские силовики обстреляли населенные пункты ДНР из танков и минометов
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    Донбасс: киевские силовики обстреляли населенные пункты ДНР из танков и минометов

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    Донбасс: киевские силовики обстреляли населенные пункты ДНР из танков и минометов

    Донецк, 9 мая. В течение минувших суток киевские силовики в Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв несколько населенных пунктов и позиции сил ДНР в Донбассе. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

    «В течение суток силы противника девять раз обстреляли мирные города и села нашей республики», — сообщил Басурин в ходе брифинга.

    Донбасс: киевские силовики обстреляли населенные пункты ДНР из танков и минометов

    В ходе обстрелов киевские силовики использовали минометы, танки, крупнокалиберное стрелковое оружие, а также автоматические и ручные гранатометы. Под огонь попали населенные пункты Широкая Балка и Доломитная, а также Докучаевск и Ясиноватая.

    На данный момент известно, что за минувшие сутки на территории ДНР были повреждены 11 домов и два частных автомобиля жителей народной республики.

    Автор: Валентин Меликов
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