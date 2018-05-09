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Украина
Полиция, нацгвардия и кинологи стянуты в центр Киева
Украина
Полиция, нацгвардия и кинологи стянуты в центр Киева
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    Полиция, нацгвардия и кинологи стянуты в центр Киева

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    Полиция, нацгвардия и кинологи стянуты в центр Киева

    Киев, 9 мая. В Киеве усилили охрану общественного порядка в связи с проведением мероприятий по случаю 73-й годовщины Победы над нацистской Германией. В центр города стянуты многочисленные силы полиции, тут же находятся бойцы нацгвардии, дежурят кинологи с собаками, спасатели и медики.

    У метро «Арсенальная» собираются участники акции «Никто не забыт, ничто не забыто» (аналог «Бессмертного полка». — прим. ФАН), которым собираются помешать активисты запрещенной «Организации украинских националистов».

    Ранее глава Нацполиции Украины Сергей Князев не исключил возможных провокаций в стране 9 Мая, однако заверил, что у ведомства достаточно ресурсов, чтобы пресечь их.

    Автор: Алексей Громов
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