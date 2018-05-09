Первые финалисты «Евровидения» заявили о готовности рисковать и «творить историю»

Лиссабон, 9 мая. Первые финалисты международного песенного конкурса «Евровидение» поделились своими впечатлениями о выступлении. Среди них артисты из Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Литвы.

Первый полуфинал международного конкурса прошел накануне на арене Altice в Лиссабоне. Участниками стали 19 человек, однако в финал прошли только десять из них, получивших наибольшую поддержку зрителей и жюри.

Большие шансы на победу отмечают у исполнительницы из Израиля Нетты. Клип на ее песню Toy собрал более 19 млн просмотров на официальном канале смотра на YouTube. По словам Нетты, все, через что ей пришлось пройти, сделало ее сильнее, однако она хотела бы, «чтобы травли не было», ведь она разрушает человеческие жизни, пишет РИА Новости.

«У меня замечательные родители, которые поддерживают мою мечту, но многим людям нечем бороться с этой несправедливостью. Я люблю себя и люблю людей», — призналась она.

Певица Элени Форейра, представляющая Кипр, заявила, что собирается «рискнуть и сотворить историю». «Но если не получится, я все равно буду очень счастлива», — сказала она.

Готов рисковать и артист из Чехии Миколас Джозеф, повредивший спину на первой же репетиции в Лиссабоне. Однако в финале он все равно собирается "удивить" поклонников. "Мне советуют этого не делать, но я репетировал пять месяцев!" — добавил певец.

Напомним, Россию на "Евровидении" представит Юлия Самойлова. Она выступит во втором полуфинале 10 мая, под шестым номером. Певица исполнит композицию I Won't Break.