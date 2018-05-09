Красная площадь в Москве готова к приему парада Победы

Москва, 9 мая. В настоящее время все на Красной площади в сердце российской столицы готово к приему праздничного парада на День Победы.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, в настоящее время установленные на Красной площади трибуны уже заполнены зрителями.

«Колонны войск приготовились к началу торжественного марша, на Тверской улице боевая техника дожидается команды», — сообщает корреспондент ФАН.

Напомним, сегодня в городах России проходят парады в честь 73-й годовщины в победе в Великой Отечественной войне. В столичном — крупнейшем параде Победы — будут участвовать более 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц наземной боевой техники — включая наиболее современные модели российских беспилотных танков, которые впервые будут участвовать в параде — и 75 самолетов и вертолетов.

Погода в Москве в День Победы выдалась ясная и солнечная, поэтому проведению парада ничто не помешает. Принимать парад будет Верховный главнокомандующий Вооруженных сил — президент Российской Федерации Владимир Путин.