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Красная площадь в Москве готова к приему парада Победы
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    Красная площадь в Москве готова к приему парада Победы

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    Красная площадь в Москве готова к приему парада Победы

    Москва, 9 мая. В настоящее время все на Красной площади в сердце российской столицы готово к приему праздничного парада на День Победы. 

    Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, в настоящее время установленные на Красной площади трибуны уже заполнены зрителями. 

    «Колонны войск приготовились к началу торжественного марша, на Тверской улице боевая техника дожидается команды», — сообщает корреспондент ФАН.

    Красная площадь в Москве готова к приему парада Победы

    Напомним, сегодня в городах России проходят парады в честь 73-й годовщины в победе в Великой Отечественной войне. В столичном — крупнейшем параде Победы — будут участвовать более 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц наземной боевой техники — включая наиболее современные модели российских беспилотных танков, которые впервые будут участвовать в параде — и 75 самолетов и вертолетов.

    Погода в Москве в День Победы выдалась ясная и солнечная, поэтому проведению парада ничто не помешает. Принимать парад будет Верховный главнокомандующий Вооруженных сил — президент Российской Федерации Владимир Путин.

    Красная площадь в Москве готова к приему парада Победы

    Автор: Валентин Меликов
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