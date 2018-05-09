Постпред США в ООН одобрила выход из «ядерной сделки» и санкции против Ирана

Нью-Йорк, 9 мая. Решение президента США Дональда Трампа о выходе из так называемой «ядерной сделки» с Ираном — приостановки действия сильно ударивших по экономике Ирана санкций в обмен на отказ Тегерана от продолжения работ в рамках своей ядерной программы — является «абсолютно правильным», заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

По мнению дипломата, «ядерная сделка» была «ужасной» и не помогла ограничить развитие иранской ядерной программы.

«Это была ужасная сделка, которая позволила Ирану еще хуже вести себя на международной арене. Мы не должны позволить Ирану заполучить ядерное оружие, и мы должны противостоять их поддержке терроризма, которая продолжает угрожать Америке и нашим союзникам», — указано в письменном заявлении постпреда США.

Напомним, разрыв ядерной сделки с Ираном уже привел к повышению напряженности на сирийско-израильской границе — Армия обороны Израиля заявила о «необычной активности иранских сил в Сирии» и объявила частичную мобилизацию, развернув ПВО на Голанских высотах.