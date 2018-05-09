Меню
Политика
Постпред США в ООН одобрила выход из «ядерной сделки» и санкции против Ирана
Украина
Полиция, нацгвардия и кинологи стянуты в центр Киева
Следующая новость
Загрузка...

    Постпред США в ООН одобрила выход из «ядерной сделки» и санкции против Ирана

    41

    Постпред США в ООН одобрила выход из «ядерной сделки» и санкции против Ирана

    Нью-Йорк, 9 мая. Решение президента США Дональда Трампа о выходе из так называемой «ядерной сделки» с Ираном — приостановки действия сильно ударивших по экономике Ирана санкций в обмен на отказ Тегерана от продолжения работ в рамках своей ядерной программы — является «абсолютно правильным», заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

    По мнению дипломата, «ядерная сделка» была «ужасной» и не помогла ограничить развитие иранской ядерной программы.

    «Это была ужасная сделка, которая позволила Ирану еще хуже вести себя на международной арене. Мы не должны позволить Ирану заполучить ядерное оружие, и мы должны противостоять их поддержке терроризма, которая продолжает угрожать Америке и нашим союзникам», — указано в письменном заявлении постпреда США.

    Постпред США в ООН одобрила выход из «ядерной сделки» и санкции против Ирана

    Напомним, разрыв ядерной сделки с Ираном уже привел к повышению напряженности на сирийско-израильской границе — Армия обороны Израиля заявила о «необычной активности иранских сил в Сирии» и объявила частичную мобилизацию, развернув ПВО на Голанских высотах.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.