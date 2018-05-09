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В Сеть утекли данные о новых iPhone 2018 года
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    В Сеть утекли данные о новых iPhone 2018 года

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    В Сеть утекли данные о новых iPhone 2018 года

    Токио, 9 мая. В Сети появилась информация о новых моделях iPhone 2018 года. Данные о возможных размерах моделей появились в японском блоге Macotokara.

    Сообщается, что в этом году  Apple презентует новую модель iPhone X. Размер его диагонали составит 6,5 дюйма. При этом размеры самого телефона останутся неизменными, как у его предшественника  iPhone 8Plus с экраном с диагональю 5,5 дюйма. Автор материала также отмечает, что корпус телефона будет на 0,2 миллиметра. Это объясняется  изменившимся устройством камеры. У второй новинки корпус будет такой же, как у нынешнего iPhone X, однако линзу камеры сделали шире из-за увеличения ее сенсоров.Бюджетную версию снабдили LCD-дисплеем с диагональю шесть дюймов. Кроме того, к него будет только одна задняя камера.

    По данным источника блогера, еще одним новшеством после обновления iOS до версии 12 станет работа технологии распознавания Face ID и в горизонтальном положении, отмечают РИА Новости.

    Автор: Алексей Громов
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