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Стало известно, когда состоится майская встреча по Сирии в Астане
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    Стало известно, когда состоится майская встреча по Сирии в Астане

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    Стало известно, когда состоится майская встреча по Сирии в Астане

    Астана, 9 мая. Страны-гаранты астанинского мирного процесса подтвердили проведение очередной, девятой по счету встречи по Сирии в Астане. Об этом сообщил МИД Казахстана.

    Как сообщила пресс-служба Казахстана, встреча высокого уровня будет проведена 14–15 мая. Кроме представителей высокого уровня от стран-гарантов — России, Ирана и Турции — на встречу приглашены представители Дамаска и различных оппозиционных групп Сирии, а также ООН и в качестве наблюдателей — представители США и Иордании.

    «Согласно информации, полученной от стран-гарантов, в ходе переговоров в Астане стороны намерены рассмотреть текущую ситуацию в Сирии, в том числе в зонах деэскалации, обсудить гуманитарные вопросы и меры укрепления доверия», — сообщает МИД Казахстана.

    14 мая пройдут двусторонние и многосторонние консультации, а на следующий день пройдет пленарное заседание по итогам встречи.

    Стало известно, когда состоится майская встреча по Сирии в Астане

    Автор: Валентин Меликов
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