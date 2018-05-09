Живущим на границе с Сирией израильтянам разрешили продолжать мирную жизнь

Тель-Авив, 9 мая. По итогам анализа обстановки после выпущенного накануне предупреждения об угрозе «атаки иранских сил с территории Сирии» армия Израиля разрешила жителям Голанских высот продолжить мирную жизнь — в частности, не стали отменять занятия в школах и сельскохозяйственные работа.

Напомним, во вторник силы Израиля развернули на Голанских высотах системы ПВО, отдали приказы о подготовке бомбоубежищ в пограничных районах и даже начали ограниченный призыв резервистов — поводом для этого стали «необычные», по мнению армейской разведки, действия иранских сил в Сирии на фоне заявлений Вашингтона о разрыве «ядерной сделки» с Ираном. При этом по некоторым данным, израильские силы могли первыми нанесли вчера удар по окрестностям Дамаска — однако эти обстоятельства армия не комментирует.

«По итогам анализа оперативной обстановки в северном округе принято решение о возможности продолжения сегодня в полном объеме гражданской активности в населенных пунктах Голанских высот с проведением занятий в школах и сельскохозяйственных работ», — указано в пресс-релизе армии Израиля.

Вчера президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий — так называемой «ядерной сделки» — по иранской ядерной программе: США, по словам Трампа, желают изменений условий сделки и считают, что СВПД не гарантирует не получение Ираном ядерного оружия. В связи с этим резко накалилась обстановка на границе Израиля и Сирии — по мнению Тель-Авива, значительные иранские силы в Сирии занимаются не борьбой с терроризмом, а подготовкой удара по Израилю.