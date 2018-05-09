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Российские космонавты надели «парадные комбинезоны» и развернули Знамя Победы на МКС
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    Российские космонавты надели «парадные комбинезоны» и развернули Знамя Победы на МКС

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    Российские космонавты надели «парадные комбинезоны» и развернули Знамя Победы на МКС

    Москва, 9 мая. Накануне празднования Дня Победы российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев развернули на Международной космической станции Знамя Победы и записали короткое видеообращение с поздравлениями для россиян.

    Для записи поздравлений космонавты надели свои новые парадные комбинезоны — с вышивкой в виде российского триколора. У Шкаплерова на комбинезоне вышит также герб Севастополя с символами города-героя — памятником затопленным кораблям и медалью «Золотая Звезда», сообщает РИА Новости. На грудь космонавты повязали георгиевские ленточки.

    «Война пересекла жизнь каждой семьи, и мы помним всех, кто отдал свои жизни за нас, и нашу свободу. У каждого из нас есть свой герой той войны — тот человек, воспоминания о ком наиболее яркие, с кого мы берем пример», — сказал в поздравительном видеообращении Олег Артемьев.

    Автор: Валентин Меликов
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