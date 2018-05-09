Российские космонавты надели «парадные комбинезоны» и развернули Знамя Победы на МКС

Москва, 9 мая. Накануне празднования Дня Победы российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев развернули на Международной космической станции Знамя Победы и записали короткое видеообращение с поздравлениями для россиян.

Для записи поздравлений космонавты надели свои новые парадные комбинезоны — с вышивкой в виде российского триколора. У Шкаплерова на комбинезоне вышит также герб Севастополя с символами города-героя — памятником затопленным кораблям и медалью «Золотая Звезда», сообщает РИА Новости. На грудь космонавты повязали георгиевские ленточки.