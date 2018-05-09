Бывшего офицера ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Китая

Вашингтон, 9 мая. Бывшего офицера Центрального разведывательного управления США, уроженца Гонконга Джерри Чунь Шин Ли обвинили в шпионаже в пользу Китая — по версии следствия, экс-разведчик собирал информацию о работающих в Китае американских агентах, которую затем намеревался передать в Пекин.

Как сообщает Wall Street Journal, 53-летний Ли проработал в ЦРУ 13 лет, до 2007 года. Он был арестован в январе 2018 года в аэропорту Нью-Йорка — тогда ему было предъявлено первое обвинение в незаконном хранении секретной информации. Теперь же его подозревают в работе на Пекин. Как утверждает сторона обвинения, Ли был завербован двумя сотрудниками китайской разведки в 2010 году — с тех пор он подготовил для передачи в Пекин по крайней мере два документа, содержащие национальные секреты США, и при этом получал деньги из неизвестных источников.

Как отмечает New York Times, именно начиная с 2010 года в Китае начались внезапные смерти информаторов США — обвинение предполагает, что виной тому именно Ли, который сдал Пекину всю сеть агентов, с которыми он работал в Китае. Перед арестом Ли работал в Гонконге в качестве начальника службы безопасности аукционного дома Christie's.