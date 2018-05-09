Меню
Украина
Депутат Верховной рады обвинил Россию в «присвоении» победы над фашизмом
Украина
Депутат Верховной рады обвинил Россию в «присвоении» победы над фашизмом
Следующая новость
Загрузка...

    Депутат Верховной рады обвинил Россию в «присвоении» победы над фашизмом

      /  Обновлено: 
    75

    Депутат Верховной рады обвинил Россию в «присвоении» победы над фашизмом

    Киев, 09 мая. Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник обвинил Россию в «присвоении» победы над фашизмом. Данное заявление украинский политик сделал в эфире местного телевидения.

    «Российская Федерация, которая считает себя правопреемницей Советского Союза, хочет присвоить себе победу — победу над фашизмом, над нацизмом», — заявление на тему парламентарий сделал в эфире телеканала «112 Украина».

    Нардеп добавил, что украинцы принимали участие в основных боевых действиях в войне, которые пришлись на территорию нынешней Украины, а также Курск, Белгород и Сталинград.

    «Украина сыграла одну из ключевых ролей. […] Поэтому мы обладаем полным правом чествовать и те победы, и наших воинов. Мы можем это делать и в День памяти восьмого мая, и в День Победы, который был установлен Советским Союзом», — резюмировал депутат.

    Добавим, что на Украине несколько лет назад учредили День памяти и примирения, который отмечается перед 9 мая. 

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.