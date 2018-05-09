Депутат Верховной рады обвинил Россию в «присвоении» победы над фашизмом

Киев, 09 мая. Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник обвинил Россию в «присвоении» победы над фашизмом. Данное заявление украинский политик сделал в эфире местного телевидения.

«Российская Федерация, которая считает себя правопреемницей Советского Союза, хочет присвоить себе победу — победу над фашизмом, над нацизмом», — заявление на тему парламентарий сделал в эфире телеканала «112 Украина».

Нардеп добавил, что украинцы принимали участие в основных боевых действиях в войне, которые пришлись на территорию нынешней Украины, а также Курск, Белгород и Сталинград.

«Украина сыграла одну из ключевых ролей. […] Поэтому мы обладаем полным правом чествовать и те победы, и наших воинов. Мы можем это делать и в День памяти восьмого мая, и в День Победы, который был установлен Советским Союзом», — резюмировал депутат.

Добавим, что на Украине несколько лет назад учредили День памяти и примирения, который отмечается перед 9 мая.