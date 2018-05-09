Тель-Авив, 9 мая. Израиль должен продолжить координацию с Россией по вопросам безопасности в Сирии, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед своим отлетом в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Заявление Нетаньяху прозвучало на фоне крайне напряженной обстановки вокруг Сирии после заявления президента США Дональда Трампа о разрыве «ядерной сделки» с Ираном: в настоящее время Вооруженные силы Израиля готовятся к возможной атаке со стороны сил Ирана в Сирии и готовы сами нанести первый удар.

Ранее Тель-Авив неоднократно заявлял о том, что не допустит усиления иранских позиций в Сирии и готов, при необходимости, применить военную силу для обеспечения собственной безопасности.

Предстоящую встречу с Путиным Нетаньяху назвал «особенно важной».