Меню
Новости Сирии
Нетаньяху призвал продолжать координацию с РФ по Сирии перед встречей с Путиным
Украина
Депутат Верховной рады обвинил Россию в «присвоении» победы над фашизмом
Следующая новость
Загрузка...

    Нетаньяху призвал продолжать координацию с РФ по Сирии перед встречей с Путиным

    96

    Нетаньяху призвал продолжать координацию с РФ по Сирии перед встречей с Путиным

    Тель-Авив, 9 мая. Израиль должен продолжить координацию с Россией по вопросам безопасности в Сирии, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед своим отлетом в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Заявление Нетаньяху прозвучало на фоне крайне напряженной обстановки вокруг Сирии после заявления президента США Дональда Трампа о разрыве «ядерной сделки» с Ираном: в настоящее время Вооруженные силы Израиля готовятся к возможной атаке со стороны сил Ирана в Сирии и готовы сами нанести первый удар.

    Нетаньяху призвал продолжать координацию с РФ по Сирии перед встречей с Путиным

    Ранее Тель-Авив неоднократно заявлял о том, что не допустит усиления иранских позиций в Сирии и готов, при необходимости, применить военную силу для обеспечения собственной безопасности.

    Предстоящую встречу с Путиным Нетаньяху назвал «особенно важной».

    «Все наши встречи важны, однако эта особенно важна. В свете происходящего в Сирии необходимо гарантировать продолжение координации в области безопасности между российской армией и Армией обороны Израиля», — подчеркнул Нетаньяху в заявлении, размещенном на его странице Facebook.

    Нетаньяху призвал продолжать координацию с РФ по Сирии перед встречей с Путиным 

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.