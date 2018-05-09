Стало известно, о чем спросил Фергюсон, выйдя из комы

Лондон, 09 мая. Стало известно, о чем спросил своего сына легендарный наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, выйдя из комы.

Как сообщает «Газета.ru», первыми словами сэра Фергюсона после того, как он пришел в сознание после перенесенной операции, стали «Как сыграл «Донкастер»?». По крайней мере, об этом утверждает таблоид The Sun.

И вопрос этот не случаен. Сын легендарного тренера – тоже тренер, Даррен Фергюсон возглавляет клуб «Донкастер», который проиграл заключительный матч сезона «Уигану» со счетом 0:1.

Добавим, что 76-летнему шотландцу Алексу Фергюсону в субботу была проведена экстренная операция в связи с кровоизлиянием в мозг.

