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Стало известно, о чем спросил Фергюсон, выйдя из комы
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    Стало известно, о чем спросил Фергюсон, выйдя из комы

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    Стало известно, о чем спросил Фергюсон, выйдя из комы

    Лондон, 09 мая. Стало известно, о чем спросил своего сына легендарный наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, выйдя из комы.

    Как сообщает «Газета.ru», первыми словами сэра Фергюсона после того, как он пришел в сознание после перенесенной операции, стали «Как сыграл «Донкастер»?». По крайней мере, об этом утверждает таблоид The Sun.

    И вопрос этот не случаен. Сын легендарного тренера – тоже тренер, Даррен Фергюсон возглавляет клуб «Донкастер», который проиграл заключительный матч сезона «Уигану» со счетом 0:1.

    Добавим, что 76-летнему шотландцу Алексу Фергюсону в субботу была проведена экстренная операция в связи с кровоизлиянием в мозг.
     

    Автор: Константин Терехов
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