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Экономика
Илон Маск купил акции собственной компании Tesla на фоне рекордных убытков
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    Илон Маск купил акции собственной компании Tesla на фоне рекордных убытков

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    Илон Маск купил акции собственной компании Tesla на фоне рекордных убытков

    Лос-Анджелес, 9 мая. Известный американский бизнесмен Илон Маск вложил почти 10 миллионов долларов в акции собственной компании Tesla, увеличив свою долю в компании менее чем на 0,1%.

    Как отмечает CNN, решение о покупке акции является весьма нестандартным для крупного бизнеса — как правило, бизнесмены не покупают акции собственных компаний на открытом рынке. При этом Маск является крупнейшим акционером производителя электромобилей Tesla — ему принадлежит около 22% акций компании, поэтому его доля в капитале Tesla практически не увеличилась.

    Илон Маск купил акции собственной компании Tesla на фоне рекордных убытков

    Покупка акций была проведена на фоне сообщений об убытках Tesla — 2 мая финансовое руководство компании сообщило, что компания Маска несет убытки уже пятый квартал подряд. В 2018 году Tesla успела потерять 710 миллионов долларов. Возможно, странная покупка Маском акций своей компании — пиар-ход, который должен показать, что бизнесмен полностью уверен в ее экономических перспективах.

    Автор: Валентин Меликов
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